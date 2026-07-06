Χαμός στο Μεξικό: Influencer τούς χάρισε Rolex 1 εκατ. και η Ομοσπονδία τούς ανάγκασε να τα γυρίσουν!

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μεξικού αναγκάστηκε να επιστρέψει ρολόγια Rolex συνολικής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, τα οποία είχε δωρίσει σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο ο γνωστός Αμερικανός YouTuber και influencer SteveWillDoIt (Stephen Deleonardis).

Η απόφαση λήφθηκε εσπευσμένα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού προκειμένου να αποφευχθούν σκληρές κυρώσεις από τη FIFA.Ο SteveWillDoIt πόνταρε ένα στοίχημα ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων στη νίκη του Μεξικού επί του Ισημερινού για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά την επικράτηση της ομάδας με 2-0 και την πρόκριση στους «16», εισέπραξε τεράστια κέρδη και αποφάσισε να το γιορτάσει μοιράζοντας πανάκριβα ρολόγια.

De regreso a su cajita y al que se los obsequió.







La Selección Mexicana devolverá los relojes de lujo Rolex que regaló el polémico ‘influencer’ y apostador estadounidense SteveWillDoIt.







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Επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας και παρέδωσε από ένα πολυτελές Rolex σε κάθε ποδοσφαιριστή και μέλος του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου του προπονητή Χαβιέ Αγκίρε). Η αξία του κάθε ρολογιού κυμαινόταν από 30.000 έως 90.000 δολάρια.

Μόλις το βίντεο και οι φωτογραφίες των παικτών με τα ρολόγια έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μεξικανική ομοσπονδία παρενέβη άμεσα. Με επίσημη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι «μετά από αμοιβαία συμφωνία» τα δώρα επιστράφηκαν.

Γιατί έπρεπε να επιστραφούν;

Οι κανονισμοί απαγορεύουν ρητά σε παίκτες και αξιωματούχους να δέχονται δώρα μεγάλης χρηματικής αξίας κατά τη διάρκεια διοργανώσεων. Επιτρέπονται μόνο αντικείμενα «συμβολικής ή μηδαμινής αξίας».Τυχόν παραβίαση του συγκεκριμένου άρθρου επισύρει τσουχτερά πρόστιμα (περίπου 12.500 δολάρια) αλλά και αποκλεισμό από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα έως και για 2 έτη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε εμπλοκή και με τους επίσημους χορηγούς της εθνικής Μεξικού, καθώς η επίσημη μάρκα ρολογιών της ομάδας είναι η Hublot.

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