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ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στο Μεξικό: Influencer τούς χάρισε Rolex 1 εκατ. και η Ομοσπονδία τούς ανάγκασε να τα γυρίσουν!

Influencer μοίρασε Rolex σε όλη την εθνική Μεξικού
clock 15:42 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μεξικού αναγκάστηκε να επιστρέψει ρολόγια Rolex συνολικής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, τα οποία είχε δωρίσει σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο ο γνωστός Αμερικανός YouTuber και influencer SteveWillDoIt (Stephen Deleonardis).

Η απόφαση λήφθηκε εσπευσμένα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού προκειμένου να αποφευχθούν σκληρές κυρώσεις από τη FIFA.Ο SteveWillDoIt πόνταρε ένα στοίχημα ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων στη νίκη του Μεξικού επί του Ισημερινού για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά την επικράτηση της ομάδας με 2-0 και την πρόκριση στους «16», εισέπραξε τεράστια κέρδη και αποφάσισε να το γιορτάσει μοιράζοντας πανάκριβα ρολόγια.

Επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας και παρέδωσε από ένα πολυτελές Rolex σε κάθε ποδοσφαιριστή και μέλος του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου του προπονητή Χαβιέ Αγκίρε). Η αξία του κάθε ρολογιού κυμαινόταν από 30.000 έως 90.000 δολάρια.

Μόλις το βίντεο και οι φωτογραφίες των παικτών με τα ρολόγια έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μεξικανική ομοσπονδία παρενέβη άμεσα. Με επίσημη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι «μετά από αμοιβαία συμφωνία» τα δώρα επιστράφηκαν.

Γιατί έπρεπε να επιστραφούν;

Οι κανονισμοί απαγορεύουν ρητά σε παίκτες και αξιωματούχους να δέχονται δώρα μεγάλης χρηματικής αξίας κατά τη διάρκεια διοργανώσεων. Επιτρέπονται μόνο αντικείμενα «συμβολικής ή μηδαμινής αξίας».Τυχόν παραβίαση του συγκεκριμένου άρθρου επισύρει τσουχτερά πρόστιμα (περίπου 12.500 δολάρια) αλλά και αποκλεισμό από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα έως και για 2 έτη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε εμπλοκή και με τους επίσημους χορηγούς της εθνικής Μεξικού, καθώς η επίσημη μάρκα ρολογιών της ομάδας είναι η Hublot.

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