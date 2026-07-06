Κρήτη: Νεκρός 33χρονος Ανθυποσμηναγός - Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο

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Απίστευτη τραγωδία στην άσφαλτο. Ο οδηγός της μηχανής που έχασε τη ζωή του σήμερα (6/7) το πρωί, στο θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, ήταν ένας 33χρονος εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στα Χανιά, που υπηρετούσε στην 115 ΠΜ.

Ο άτυχος στρατιωτικός νέος κατευθυνόταν προς τη δουλειά του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του δήμου Πλατανιά.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα ο 33χρονος λίγο μετά να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Χανίων. Τα αίτια πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελίου Αεροπορίας:

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

(φωτογραφία αρχείου)

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