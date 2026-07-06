Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του

Νέα αεροπορική επιδρομή εξαπέλυσε τη Δευτέρα (6/7) η Ρωσία εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σε μια επίθεση που πραγματοποιείται λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.



Κατά την επίθεση, εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και ένας στην περιοχή της Μπούτσα, στα βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, ενώ τουλάχιστον 46 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές.

«Ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Large secondary detonations are visible at some sort of missile storage facility in Kyiv after Russian Iskander-M ballistic missile and Kh-101 cruise missile strikes. pic.twitter.com/cSdysqG80b — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 6, 2026

Στη συνοικία Νταρνίτσκι, συντρίμμια κατέπεσαν σε πολυκατοικία 25 ορόφων, παγιδεύοντας ενοίκους διαμερισμάτων στους υψηλότερους, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε δυο ορόφους άλλης πολυκατοικίας στη συνοικία.

Αλλού, στη συνοικία Ποντίλσκι, συντρίμμια που κατέπεσαν σε πολυκατοικία 21 ορόφων προκάλεσαν «καταστροφές» και αποθήκη πήρε φωτιά στη συνοικία Ομπολόνσκι, κατά την ίδια πηγή.

«Ο αριθμός των νεκρών» στην πόλη «ανέρχεται πλέον σε επτά», κατά νεότερη ανακοίνωση του κ. Τκατσένκο, που δεν διευκρίνισε πού ακριβώς έχασαν τη ζωή τους.

Russian KH-101 cruise missiles also slammed into several residental buildings in Kyiv city.







Location: 50.396515, 30.601586







- 3 missiles hit this location while 2 others hit nearby https://t.co/dCF8Kcm1Jd pic.twitter.com/NONopssrQQ — kim høvik (@kimhvik2) July 6, 2026

Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Μπουτσάνσκι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, έξι από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κιέβου Μικόλα Καλάσνικ, κατηγορώντας τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως «για ακόμη μια φορά» και «εσκεμμένα» έπληξαν «πολίτες και πολιτικές υποδομές».

Ο ρωσικός στρατός διεμήνυσε πως θα ανταπέδιδε τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα –σχεδόν 500– που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ρωσίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ιδίως εναντίον της περιφέρειας Λένινγκραντ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Αγία Πετρούπολη.

Την περασμένη εβδομάδα, ρωσικά μαζικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στο Κίεβο είχαν απολογισμό 30 νεκρούς και σχεδόν 100 τραυματίες. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επιδρομή από την έναρξη του πολέμου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

(φωτογραφία

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