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ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Στους 3.342 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό

Βενεζουέλα
clock 07:11 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε την 24η Ιουνίου τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε, φθάνοντας τους 3.342 νεκρούς, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνηση χθες Κυριακή.

«Επίσημος απολογισμός ως την 5η Ιουλίου: 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν ως και τους 50.000. Κάποιες άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, προχθές Σάββατο, έκανε λόγο για 2.954 νεκρούς.

Εν τω μεταξύ οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν την Κυριακή στην ταφή περισσότερων από 150 θυμάτων αγνώστων στοιχείων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα πριν από έντεκα ημέρες. Οι σοροί ενταφιάστηκαν σε μια μεγάλη σειρά ατομικών τάφων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρέθηκαν στην περιοχή

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφεται στη Λα Γκουάιρα, τη γειτονική προς το Καράκας πολιτεία, η οποία υπέστη εκτεταμένες καταστροφές, με ολόκληρες περιοχές να έχουν ισοπεδωθεί.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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