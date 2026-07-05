Χάλκινος ο Καραλής στο Fly Athens

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Στον προαύλιο χώρο του Καλλιμάρμαρου, το διεθνές street μίτινγκ επί κοντώ ανδρών και γυναικών, με οικοδεσπότη τον Εμμανουήλ Καραλή, Fly Athens 2026, ήταν στο επίκεντρο την Κυριακή (5/7). Όμως, στο δικό του μίτινγκ, ο «Μανόλο» συμβιβάστηκε με την 3η θέση, με επίδοση 5,81μ. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεκίνησε με επιτυχημένα άλματα στα 5,61μ. και 5,81μ., όμως στη συνέχεια είχε τρία αποτυχημένα στα 5,91μ.

Νικητής αναδείχτηκε ο Αμερικανός Κρις Νίλσεν, με καλύτερη επίοδση τα 5.91μ. κι ενώ το ρεκόρ της διοργάνωσης το διατηρεί ο Εμμανουήλ Καραλής με 6,00μ.

Δεύτερος αναδείχτηκε ο Γάλλος Τιμπό Κολέ, επίσης με 5.91μ.

Ένατος ήταν ο Ρενο Λαβιλενί με 5,61μ.