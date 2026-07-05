Χάλκινος ο Καραλής στο Fly Athens

Στον προαύλιο χώρο του Καλλιμάρμαρου, το διεθνές street μίτινγκ επί κοντώ ανδρών και γυναικών, με οικοδεσπότη τον Εμμανουήλ Καραλή, Fly Athens 2026, ήταν στο επίκεντρο την Κυριακή (5/7). Όμως, στο δικό του μίτινγκ, ο «Μανόλο» συμβιβάστηκε με την 3η θέση, με επίδοση 5,81μ. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεκίνησε με επιτυχημένα άλματα στα 5,61μ. και 5,81μ., όμως στη συνέχεια είχε τρία αποτυχημένα στα 5,91μ.
Νικητής αναδείχτηκε ο Αμερικανός Κρις Νίλσεν, με καλύτερη επίοδση τα 5.91μ. κι ενώ το ρεκόρ της διοργάνωσης το διατηρεί ο Εμμανουήλ Καραλής με 6,00μ.
Δεύτερος αναδείχτηκε ο Γάλλος Τιμπό Κολέ, επίσης με 5.91μ.
Ένατος ήταν ο Ρενο Λαβιλενί με 5,61μ.