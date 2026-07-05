Πενέλοπε Κρουζ: "Νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω μέσα στη σχέση μου και είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια"

Η Πενέλοπη Κρουζ παραχώρησε συνέντευξη στο People και αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι θεωρεί φυσιολογικό οι άνθρωποι να ανακαλύπτουν συνεχώς νέες πλευρές του συντρόφου τους.

«Νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω στη σχέση μου, και είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πραγματικά γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι σαν να υπάρχει μια μέρα που πραγματικά γνωρίζεις τον εαυτό σου; Όχι. Το ίδιο ισχύει και με τον σύντροφό σου», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón Jamón», ενώ η ερωτική τους σχέση αναπτύχθηκε αργότερα, όταν συνεργάστηκαν ξανά το 2008 στην ταινία «Vicky Cristina Barcelona».

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