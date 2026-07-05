Ζήνα: «Σήμερα κάποιοι λένε ότι γεμίζουν γήπεδα – Είναι τόσο μικρά μπροστά σε όσα έχω ζήσει»

Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action24 και περιέγραψε τις στιγμές που έζησε στο πλευρό του Νότη Σφακιανάκη.

«Αυτά που έχω ζήσει Νίκο μου με τον Νότη Σφακιανάκη… Ακούω σήμερα που λένε “γέμισε γήπεδα”, “είχε επιτυχία” και μου φαίνονται όλα τόσα, μπροστά σε αυτά που έχω ζήσει εκείνες τις εποχές με τον Νότη. Δηλαδή ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε και αυτό που γινόταν με αυτόν στις συναυλίες που κάναμε μαζί, γιατί γυρίσαμε και όλο τον κόσμο», είπε η τραγουδίστρια.

«Και αυτό με βοήθησε, όπως και με τον Μητροπάνο αυτό που έζησα σε πολύ πιο ουσιαστικά τραγούδια και μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών. Αυτό που έχω ζήσει με αυτούς τους δυο ανθρώπους δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την οποία επιτυχία μου. Πάντα η μουσική έχει και παραπάνω. Πολλές σημερινές επιτυχίες παίρνουν λάμψη παραπάνω από αυτό που αξίζουν. “Υπερεκτιμούνται” είναι η σωστή λέξη»

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