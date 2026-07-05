Στεγαστική πολιτική: Στο τραπέζι νέες ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων

Με ένα νέο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στην αγορά κατοικίας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται νέα μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια, παράταση ή διεύρυνση των κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση και τις ανακαινίσεις, καθώς και η συνέχιση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

Παράλληλα, στο οικονομικό επιτελείο συζητείται η παράταση ή ακόμη και η οριστική κατάργηση του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο στόχος είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών, ώστε να περιοριστούν οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές των ενοικίων και της αγοράς.

Αναλυτικά, τα μέτρα που εξετάζεται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2027 είναι τα ακόλουθα:

Μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια

Η περαιτέρω αποκλιμάκωση της φορολογίας των μισθωμάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα του κυβερνητικού σχεδιασμού. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή από το 15% στο 10% ή ακόμη και στο 8% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ ετησίως.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, στην επαναφορά κλειστών κατοικιών στην αγορά και στην ενθάρρυνση των ιδιοκτητών να επιλέγουν τη μακροχρόνια μίσθωση αντί άλλων μορφών εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών θα συμβάλει στη συγκράτηση των ενοικίων. Σήμερα τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, χωρίς αφορολόγητο όριο. Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15%, από 12.001 έως 24.000 ευρώ συντελεστής 25%, ενώ για ποσά άνω των 35.000 ευρώ ο συντελεστής ανέρχεται στο 45%.

Πριν από την επιβολή του φόρου αναγνωρίζεται αυτόματα έκπτωση δαπανών ίση με το 5% του ακαθάριστου εισοδήματος.

Παράταση των αφορολόγητων ενοικίων για τρία χρόνια

Το ισχύον καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που προκύπτουν από κλειστά ακίνητα ή από κατοικίες που μετατρέπονται από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Ωστόσο, εξετάζεται η παράτασή του, αλλά και η διεύρυνσή του με στόχο την ένταξη περισσότερων κατοικιών στην αγορά.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της απαιτούμενης περιόδου αδράνειας των ακινήτων από τρία σε δύο χρόνια, η διεύρυνση των κατηγοριών κατοικιών που θα μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο και η εφαρμογή κλιμακωτής φορολογικής επιβάρυνσης μετά τη λήξη της τριετούς απαλλαγής. Σήμερα η απαλλαγή αφορά μισθώματα από κατοικίες έως 120 τ.μ., με προσαύξηση του ορίου κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν του δεύτερου, υπό την προϋπόθεση ότι η μίσθωση αφορά κύρια κατοικία και έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, το φορολογικό πλεονέκτημα διατηρείται, εφόσον συναφθεί μέσα σε τρεις μήνες νέα τριετής σύμβαση.

Παράταση του φορολογικού κινήτρου για ανακαινίσεις

Στο τραπέζι βρίσκεται και η συνέχιση, μετά το τέλος του 2026, της φορολογικής έκπτωσης για εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης και επισκευής ακινήτων. Με το ισχύον καθεστώς οι φορολογούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν συνολική έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται σε πέντε χρόνια, με ανώτατο ετήσιο όφελος 3.200 ευρώ. Προϋπόθεση αποτελεί η εξόφληση των σχετικών δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα και η διαβίβαση των παραστατικών στην ΑΑΔΕ.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει όχι μόνο την παράταση αλλά και την ενίσχυση του μέτρου, εκτιμώντας ότι συμβάλλει στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και στην αξιοποίηση κατοικιών που σήμερα παραμένουν κλειστές. Ενδεικτικά, για δαπάνες ανακαίνισης ύψους 15.000 ευρώ ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση φόρου 3.000 ευρώ ετησίως για πέντε διαδοχικά έτη.

Παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα

Ισχυρές πιθανότητες συγκεντρώνει και η παράταση της αναστολής επιβολής ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, μέτρο που θεωρείται καθοριστικό για τη διατήρηση της οικοδομικής δραστηριότητας και του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Με το ισχύον καθεστώς οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας. Για παράδειγμα, σε αγορά νεόδμητου διαμερίσματος αξίας 200.000 ευρώ, η εφαρμογή ΦΠΑ 24% θα αύξανε το κόστος κατά 48.000 ευρώ, ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000 ευρώ. Αντίθετα, με την αναστολή του ΦΠΑ ο αγοραστής καταβάλλει φόρο μεταβίβασης 6.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να διαμορφώνεται στις 206.000 ευρώ.

Παράταση ή κατάργηση του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις

Στις παρεμβάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η συνέχιση της αναστολής του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και η οριστική κατάργησή του, καθώς, παρά το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί, δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη.

Ο φόρος αφορά τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός ακινήτου. Για παράδειγμα, εάν ένα ακίνητο αγοραστεί έναντι 120.000 ευρώ και μεταπωληθεί προς 180.000 ευρώ, προκύπτει υπεραξία 60.000 ευρώ, επί της οποίας θα επιβαλλόταν φόρος 15%, δηλαδή 9.000 ευρώ.

Η ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου εκτιμάται ότι θα διευκολύνει περαιτέρω τις συναλλαγές στην κτηματαγορά και θα περιορίσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις στις μεταβιβάσεις.

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