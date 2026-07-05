Ουάσινγκτον: Εκκένωση χώρου εορτασμών για τη 250ή επέτειο των ΗΠΑ λόγω ισχυρής καταιγίδας

Τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τιμήσει την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στο National Mall της Ουάσινγκτον, δεν φαίνεται πως θα έχουν αίσια εξέλιξη λόγω των σφοδρών καταιγίδων που σχηματίστηκαν στην Ουάσινγκτον, αναγκάζοντας τους διοργανωτές της εκδήλωσης να διατάξουν την εκκένωση του χώρου.





«Το Freedom 250 θα κοινοποιεί ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμα και την επαναλειτουργία των εισόδων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Freedom 250, Ντανιέλ Άλβαρεζ, σε ανακοίνωση με την οποία ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν καταφύγιο σε μουσεία και ομοσπονδιακά κτίρια κοντά στο National Mall.

Το δίκτυο του μετρό της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης ότι αρκετοί από τους υπόγειους σταθμούς του ήταν διαθέσιμοι ως καταφύγια. Εκεί λαμβάνει χώρα ένα χάος, από τις χιλιάδες κόσμου που το επέλεξαν ως καταφύγιο.

NEW: Freedom 250 rally at the National Mall being evacuated due to severe weather pic.twitter.com/b8I9KKD9CO — BNO News (@BNONews) July 4, 2026

Στις υπόλοιπες πόλεις των ΗΠΑ οι εκδηλώσεις συνεχίζονται χωρίς προβλήματα

Τα σχέδια για πυροτεχνήματα προχωρούσαν κανονικά σε άλλες πόλεις, όπως το Σικάγο και η Νέα Υόρκη, όπου νωρίτερα την ίδια μέρα μεγάλα ιστιοφόρα πέρασαν μπροστά από το Άγαλμα της Ελευθερίας, θυμίζοντας την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε κατά την 200ή επέτειο της Αμερικής το 1976, όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times.

Βέβαια στην Ουάσινγκτον τα ευτράπελα ήταν ουκ ολίγα…

America 250 is going wellpic.twitter.com/jIy4nWc0Ui — Robert Skvarla (@RobertSkvarla) July 4, 2026

BREAKING: "For your safety, please back away from the stage" announcement as storm approaches Great American State Fair in Washington DC during #America250 celebration.







State Fair was closed for safety.







Video by @noturtlesoup17 | Licensing @FreedomNTV [email protected] pic.twitter.com/bFjWA60Tqw — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 4, 2026

Η πρώην αποικία που μετατράπηκε σε αυτοκρατορία, βρέθηκε αντιμέτωπη με καταιγίδα με σφοδρούς ανέμους και προφανώς έντονη βροχόπτωση ενώ αναφέρθηκε πως θα υπάρχει και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Οι διοργανωτές των εορτασμών, οι οποίοι προετοιμάζονταν εδώ και μήνες, αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν ή να ακυρώσουν εντελώς τις δραστηριότητες, καθώς μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ακτής υπέφερε από καύσωνα με θερμοκρασίες που πλησίαζαν, και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν, τους τριψήφιους αριθμούς.

«Γούρι, γούρι»

Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ανάμεσα στα άλλα πως «οι καταιγίδες φέρνουν τύχη σε κάθε περίσταση. Κάνουν επίσης τα γεγονότα λίγο πιο συναρπαστικά! Θα περιμένουμε να περάσει, δεν με νοιάζει αν είναι 2:00 το πρωί ή σε μία ώρα από τώρα. Φαίνεται ότι θα περάσει, όπως πάντα».

«Θα είμαι εκεί ό,τι κι αν γίνει, αλλά το «ό,τι» συνήθως αποδεικνύεται κάτι καλό. Είναι Σάββατο βράδυ, ΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ, ακόμα κι αν μείνουμε έξω μέχρι αργά απόψε. Λένε ότι η ομιλία θα γίνει στις 11:00. Ποιος νοιάζεται;;;» συμπλήρωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: