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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Μαύροι καπνοί σκέπασαν το αεροδρόμιο

φωτιά - αεροδρόμιο
clock 07:19 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής (05.07)  στο αεροδρόμιο ''Νίκος Καζαντζάκης'' στο Ηράκλειο όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο του πάρκινγκ.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική εκδηλώθηκε σε τουριστικό λεωφορείο με το περιστατικό να έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να έχουν σημειωθεί άλλες ζημιές ή τραυματισμοί. Ερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού ενώ και η αναστάτωση ήταν μεγάλη δεδομένου, ότι οι πυκνοί μαύροι καπνοί ''τυλιξαν'' το εξωτερικό του αεροδρομίου.

φωτιά - αεροδρόμιο
φωτιά - αεροδρόμιο

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