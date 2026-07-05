Ηράκλειο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Μαύροι καπνοί σκέπασαν το αεροδρόμιο

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής (05.07) στο αεροδρόμιο ''Νίκος Καζαντζάκης'' στο Ηράκλειο όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο του πάρκινγκ.
Η πυρκαγιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική εκδηλώθηκε σε τουριστικό λεωφορείο με το περιστατικό να έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να έχουν σημειωθεί άλλες ζημιές ή τραυματισμοί. Ερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού ενώ και η αναστάτωση ήταν μεγάλη δεδομένου, ότι οι πυκνοί μαύροι καπνοί ''τυλιξαν'' το εξωτερικό του αεροδρομίου.
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