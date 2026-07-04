Ηράκλειο: Έρχονται πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε αυθαίρετα που πήραν ρεύμα πριν από δεκαετίες

Ξεκινά η διαδικασία επιβολής προστίμων σε εκατοντάδεςιδιοκτήτες αυθαιρέτων στο Ηράκλειο, μετά από νέο έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση των εκθέσεων αυτοψίας και την ενεργοποίηση των σχετικών κυρώσεων.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η Λιλιαν Δαφερμάκη για την «Πατρίς», η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο τα αυθαίρετα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί πριν από περίπου 25 χρόνια με κοινωνικά κριτήρια, για τα οποία πλέον δρομολογείται η διαδικασία χρέωσης προστίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έκδοσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο και η πίεση που απορρέει από το έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οδηγούν σε άμεσες ενέργειες της Πολεοδομίας, η οποία καλείται να ολοκληρώσει τους ελέγχους, σε μια ιδιαίτερα σύνθετη και υποστελεχωμένη υπηρεσιακή συνθήκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα πρόστιμα που έχουν ήδη αρχίσει να βεβαιώνονται κυμαίνονται από 100.000 έως 500.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 1,5 εκατ. ευρώ, με χαρακτηριστική περίπτωση επιβολής προστίμου ύψους 700.000 ευρώ να προκαλεί έντονη ανησυχία στους ιδιοκτήτες.

Η κατάσταση αφορά αυθαίρετα που δεν έχουν ενταχθεί σε διαδικασίες τακτοποίησης, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλά οικονομικά βάρη και τον κίνδυνο κατεδάφισης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί νέα παράταση ρύθμισης από την Πολιτεία.

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