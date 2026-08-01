Ολική έκλειψη Ηλίου το 2027: Για έξι λεπτά σκοτάδι πάνω από την αρχαία Αίγυπτο

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Ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα των επόμενων δεκαετιών θα έχει ως σκηνικό το Λούξορ και την Κοιλάδα των Βασιλέων. Στις 2 Αυγούστου 2027, η ημέρα θα μετατραπεί για περισσότερα από έξι λεπτά σε νύχτα, καθώς η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την ολική έκλειψη Ηλίου του Αυγούστου 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στο επόμενο μεγάλο ουράνιο ραντεβού.

Και αυτή τη φορά το σκηνικό δεν θα είναι κάποια απομονωμένη περιοχή του πλανήτη, αλλά ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Αιγύπτου: το Λούξορ, με τους αρχαίους ναούς και την Κοιλάδα των Βασιλέων.

Στις 2 Αυγούστου 2027, μια ολική έκλειψη Ηλίου θα διασχίσει περιοχές της νότιας Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η ζώνη της ολικότητας θα περάσει από την Ισπανία, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο και στη συνέχεια από τη Σαουδική Αραβία, την Υεμένη και τη Σομαλία.

Έξι λεπτά και 22 δευτερόλεπτα σκοταδιού

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της έκλειψης είναι η διάρκεια της ολικότητας.

Κοντά στο Λούξορ, η πλήρης κάλυψη του Ήλιου θα διαρκέσει περίπου 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αστρονομικά δεδομένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια ολική ηλιακή έκλειψη του 21ου αιώνα, μετά την έκλειψη του 2009.

Για περίπου έξι λεπτά, το φως της ημέρας θα υποχωρήσει δραματικά. Ο ουρανός θα σκοτεινιάσει, ενώ γύρω από τη μαύρη Σελήνη θα εμφανιστεί η εντυπωσιακή ηλιακή κορόνα, η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου.

Η συνολική διάρκεια του φαινομένου, από την έναρξη έως την ολοκλήρωση όλων των φάσεων της έκλειψης, θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Στο Λούξορ, η μερική έκλειψη αρχίζει περίπου στις 11:40 τοπική ώρα, η ολικότητα κορυφώνεται περίπου στις 13:05 και το φαινόμενο ολοκληρώνεται στις 14:26.

Η Κοιλάδα των Βασιλέων στο σκοτάδι

Η Κοιλάδα των Βασιλέων, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αιγύπτου, θα βρίσκεται μέσα στη ζώνη της ολικότητας. Ο αρχαίος τόπος των φαραώ θα βρεθεί για λίγα λεπτά κάτω από τον σκοτεινό ουρανό μιας ολικής έκλειψης.

Το Λούξορ βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιοχές παρατήρησης της έκλειψης, με τη μέγιστη διάρκεια της ολικότητας να φτάνει περίπου τα έξι λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.

Η αντίθεση αναμένεται εντυπωσιακή: οι αρχαίοι ναοί και οι τάφοι, που επί χιλιάδες χρόνια βρίσκονται κάτω από τον καυτό αιγυπτιακό ήλιο, θα βρεθούν ξαφνικά μέσα σε ένα ασυνήθιστο μεσημεριανό σκοτάδι.

Τι θα συμβεί στον ουρανό

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας, η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο.

Για λίγα λεπτά, θα είναι δυνατό να παρατηρηθεί η κορόνα του Ήλιου, ενώ στον σκοτεινιασμένο ουρανό μπορεί να γίνουν ορατά φωτεινά άστρα και πλανήτες.

Η απότομη αλλαγή του φωτισμού μπορεί επίσης να επηρεάσει προσωρινά τη συμπεριφορά ορισμένων ζώων, καθώς το φυσικό περιβάλλον «αντιλαμβάνεται» την ξαφνική μετάβαση από την ημέρα σε κάτι που μοιάζει με νύχτα.

Ένα αστρονομικό ραντεβού που θα μείνει στην ιστορία

Η έκλειψη του 2027 ξεχωρίζει όχι μόνο επειδή θα είναι ορατή από τόσο σημαντικές περιοχές της Μεσογείου και της Αιγύπτου, αλλά κυρίως επειδή η διάρκειά της είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Η ολικότητα των περίπου έξι λεπτών βρίσκεται πολύ κοντά στο θεωρητικό ανώτατο όριο που μπορεί να έχει μια ηλιακή έκλειψη.

Και το γεγονός ότι η μεγαλύτερη διάρκεια στην ξηρά θα παρατηρηθεί κοντά στο Λούξορ κάνει την περιοχή έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τους λάτρεις της αστρονομίας.

Η «Πόλη του Ήλιου» θα γνωρίσει τη σκοτεινή πλευρά της

Το Λούξορ, ένας τόπος που έχει συνδεθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια με τη λατρεία του Ήλιου και τα μεγαλοπρεπή μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου, θα ζήσει ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο.

Για λίγα λεπτά, ο Ήλιος θα χαθεί πίσω από τη Σελήνη.

Στις 2 Αυγούστου 2027, η Κοιλάδα των Βασιλέων δεν θα κοιτάζει απλώς την ιστορία. Θα γίνει η ίδια μέρος ενός σπάνιου αστρονομικού θεάματος που δεν θα επαναληφθεί με αντίστοιχη διάρκεια στην περιοχή για πολλά χρόνια.

Και για όσους βρεθούν εκεί, το ρολόι θα μετρά αντίστροφα για μόλις λίγα λεπτά: 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα απόλυτου σκοταδιού, μέσα στο αιγυπτιακό φως

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