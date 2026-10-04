Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί σε Άγιο Ιωάννη και Μακρύ Γιαλό Ιεράπετρας

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Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι, με απόφαση του Δημάρχου Εμμανουήλ Φραγκούλη, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη και της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών μετά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

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