Στο πληγωμένο Οροπέδιο Λασιθίου την Δευτέρα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ - Αυτοψία και συναντήσεις

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Τις πληγείσες περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου θα επισκεφθεί αύριο Δευτέρα 05/10, ο Γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Μπουλέκος, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, μετά τις σοβαρές καταστροφές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές.

Το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει αυτοψία στον πλημμυρισμένο κάμπο και σε κρίσιμες υποδομές και θα συναντηθεί με τη Δημοτική Αρχή, παραγωγούς και τοπικούς φορείς.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η άμεση καταγραφή των ζημιών, οι δίκαιες και έγκαιρες αποζημιώσεις, η αποκατάσταση των υποδομών και η αντιπλημμυρική θωράκιση του Οροπεδίου, καθώς και τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων και του Αποσελέμη.

Στόχος της επίσκεψης είναι η καταγραφή των πραγματικών αναγκών και η διεκδίκηση συγκεκριμένων λύσεων για τους ανθρώπους και την επόμενη μέρα του Οροπεδίου.

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