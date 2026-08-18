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ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακήρυξε» αμερικανικό έδαφος τα Στενά του Ορμούζ με χάρτη στο Truth

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
clock 17:38 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χάρτη που εμφανίζει τα Στενά του Ορμούζ ως αμερικανική επικράτεια ανήρτησε ο Τραμπ.

Λίγες ώρες πριν από την ανάρτησή του στο Truth, Εκατά τη διάρκεια της οποίας  αστειεύτηκε ότι «σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, μόλις… σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… »

χαρτης ορμουζ

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