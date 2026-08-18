Ο Τραμπ «ανακήρυξε» αμερικανικό έδαφος τα Στενά του Ορμούζ με χάρτη στο Truth

Χάρτη που εμφανίζει τα Στενά του Ορμούζ ως αμερικανική επικράτεια ανήρτησε ο Τραμπ.



Λίγες ώρες πριν από την ανάρτησή του στο Truth, Εκατά τη διάρκεια της οποίας αστειεύτηκε ότι «σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, μόλις… σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… »

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