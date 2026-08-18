Κρήτη - ΕΚΑΒ: «Ασφυξία» από τα περιστατικά μέθης – Επιτακτική ανάγκη το πολυϊατρείο σε Χερσόνησο και Μάλια

Έντονο προβληματισμό και κινητοποίηση στις τοπικές αρχές της Κρήτης έχει προκαλέσει η έξαρση της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ από νέους, αναμεσά τους και ανήλικοι τόσο Έλληνες όσο και ξένοι επισκέπτες.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη ο Πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης Νίκος Καλογιαννάκης, σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί,κρούοντας καμπανάκι για τα απανωτά περιστατικά μέθης που καλείται να διαχειριστεί το ΕΚΑΒ, μέσα στο καλοκαίρι, μία εικόνα διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές.

Όπως ανάφερε, φέτος τα περιστατικά χαρακτηρίζονται αυξημένα, με τις κλήσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών λόγω μέθης να ξεπερνούν τις 15, ενώ τα σαββατοκύριακα ενδέχεται τα περιστατικά να είναι περισσότερα από 20, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΚΑΒ.

Στην πλειοψηφία τους νέοι, ακόμα και ανήλικοι διασκεδάζουν σε γλέντια και εκδηλώσεις καταναλώνοντας χωρίς μέτρο μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, με αποτέλεσμα να λιποθυμούν.

Σύμφωνα με τον κ. Καλογιαννάκη, τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται σε Χερσόνησο και Μάλια, ωστόσο και οι υπόλοιπες περιοχές του νησιού καταγράφουν αυξημένα συμβάντα.

Ο ίδιος επανέλαβε το αίτημα δημιουργίας πολυϊατρείου καθώς η επέμβαση του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, πιέζει την ταχεία διακομιδή σε άλλες κρίσιμες καταστάσεις υγείας, αφού όπως είπε το ΕΚΑΒ αξιοποιεί ένα ασθενοφόρο κάθε βράδυ, σε Χερσόνησο και Μάλια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις ειδικές μεταφορές ασθενών, όπως νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς, για τους οποίους το ΕΚΑΒ αξιοποιεί τα ασθενοφόρα, μεταφέροντας τους για ακτινοθεραπείες και αιμοκαθάρσεις, με τα δρομολόγια να ανέρχονται σε 300 τη μέρα.

Η ανάγκη αυτή αναγκάζει το μειωμένο στόλο να περιοριστεί ακόμα περισσότερο, δυσκολεύοντας το έργο διασωστών και ιατρών. Η εικόνα που επικρατεί έχει μεταφερθεί και στην 7η ΥΠΕ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει απάντηση στο πρόβλημα.

Την ίδια στιγμή, ο μικρός αριθμός ασθενοφόρων που εξυπηρετεί στην Κρήτη έρχεται αντιμέτωπος και με τα κυκλοφοριακά και κτιριακά ζήτημα του νησιού, προσθέτοντας ακόμα μία δυσκολία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

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