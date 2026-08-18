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ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Γρανάδα: Τρεις τραυματίες και εκκένωση της Αλάμπρα

σεισμος γραναδα ισπανιας
clock 16:34 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου στην Ισπανία.

Ο σεισμός ταρακούνησε τη Γρανάδα, μια από τις ωραιότερες πόλεις της χώρας στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας.

Τα βίντεο και οι εικόνες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν τις υλικές ζημιές στις κατοικίες.

σεισμος γραναδα

Η υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών 112 της Ανδαλουσίας έλαβε πάνω από 50 κλήσεις για κατολισθήσεις και ρωγμές, ενώ η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, εκ των οποίων ένα ανήλικο διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

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Σεισμός Γρανάδα Ισπανίας
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