Κνωσός: Στα καθήκοντά τους οι καθαρίστριες μετά την παρέμβαση του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων

Στην άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και της εύρυθμης λειτουργίας των υποδομών υγιεινής στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού προχωρά με επίσημη ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης.

Με αφορμή μια άδικη καταγγελία που προκάλεσε αναστάτωση εν μέσω της τουριστικής περιόδου, ο Σύνδεσμος ξεκαθαρίζει το τοπίο, στηρίζει έμπρακτα το έργο του προσωπικού καθαριότητας και ανακοινώνει την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των χιλιάδων καθημερινών επισκεπτών.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, ο οποίος μέσω των μελών του διακινεί το σύνολο σχεδόν του Τουρισμού της Κρήτης και τη συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών της Κνωσού, τόσο μέσω οργανωμένων εκδρομών όσο και μέσω κρουαζιερόπλοιων, αισθάνεται την ανάγκη να αποκαταστήσει την πραγματικότητα σχετικά με τη λειτουργία των τουαλετών του Αρχαιολογικού Χώρου.

Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι ουδέποτε ο Σύνδεσμος, τα μέλη του ή οι συνεργάτες μας είχαν οποιοδήποτε παράπονο από τις υπηρεσίες των ευγενέστατων καθαριστριών, οι οποίες επιτελούν το έργο τους με συνέπεια, ευγένεια και επαγγελματισμό.

Η άδικη καταγγελία που διατυπώθηκε προς το Υπουργείο, και η οποία προκάλεσε την πρόσφατη αναστάτωση, δεν εξέφραζε την πραγματική εικόνα που βιώνουν καθημερινά οι χιλιάδες επισκέπτες της Κνωσού,επέφερε σοβαρή αναστάτωση στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και οδήγησε στην αποχώρηση των καθαριστριών, δημιουργώντας ένα πρόβλημα που δεν είχε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Ο Σύνδεσμός μας, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την εύρυθμη λειτουργία του Αρχαιολογικού Χώρου και την άριστη εμπειρία των επισκεπτών, σε συνεργασία με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αναψυκτήριο, παρενέβη άμεσα και συνέβαλε αποφασιστικά στην εξεύρεση λύσης.

Έτσι, από σήμερα επανέρχεται η κανονικότητα στη λειτουργία των τουαλετών, προς όφελος των επισκεπτών, των εργαζομένων και της εικόνας της Κνωσού ως κορυφαίου προορισμού πολιτιστικού τουρισμού.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι ο Σύνδεσμός μας έχει ήδη προχωρήσει πρόσφατα, στην πλήρη ανακαίνιση των τουαλετών του Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και της τουριστικής εμπειρίας.

Η Κνωσός αποτελεί την «πύλη» του πολιτισμού της Κρήτης και αξίζει από όλους μας υπευθυνότητα, συνεργασία και σοβαρότητα, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου.

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