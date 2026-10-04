Κουφονικολάκου για Μητσοτάκη: Όταν πρόκειται για συμβουλευτικές υπηρεσίες, δημοσιονομικός χώρος υπάρχει

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Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα ανέφερε στην καθιερωμένη ανασκόπηση της εβδομάδας ασκεί η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Οταν η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια, επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς. Όταν όμως πρόκειται για «συμβουλευτικές υπηρεσίες» όλα αλλάζουν μαγικά...».

Πιο αναλυτικά η τοποθέτηση της Θεώνης Κουφονικολάκου:

«Άλλη μια ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Μεταξύ άλλων, ακούσαμε και αυτά... Ο κ. Φλωρίδης εμμένει στη δήλωσή του για «μπάζωμα και μπάζα» και ο κ. Λοβέρδος υπερθεματίζει μιλώντας για «παπάτζες» δίπλα στη λέξη «νεκροί».

Σε ένα άλλο μέτωπο, εκτός από την αποτυχία της κυβέρνησης να ελέγξει τις τιμές σε καύσιμα και βασικά προϊόντα, είχαμε και την ακόλουθη δήλωση...

Ας κάνουμε μια προσπάθεια να τους απαντήσουμε:

Επειδή τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις στις αποδοχές τις έχει ήδη καταβροχθίσει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Επειδή η Ελλάδα είναι η 1η σε στεγαστική επιβάρυνση σε ολόκληρη την Ε.Ε. με τα νοικοκυριά να δαπανούν το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για έξοδα στέγης.



Επειδή το κράτος πρέπει να μπορεί να λαμβάνει μέτρα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Όταν η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια, επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς. Όταν όμως πρόκειται για «συμβουλευτικές υπηρεσίες» όλα αλλάζουν μαγικά...

Εταιρεία με πρωτεύοντα ΚΑΔ «υπηρεσίες ξενοδοχείου ημιδιαμονής» εξασφάλισε 28 συμβάσεις, ύψους περίπου 800.000 ευρώ, για χρηματοοικονομικές συμβουλές και ψηφιακό μετασχηματισμό! Τα ίδια φυσικά πρόσωπα, μέσω άλλης εταιρείας, πήραν 96 συμβάσεις 25 εκατ. ευρώ.

Για όλους εσάς τους υπόλοιπους δεν επαρκεί ο δημοσιονομικός χώρος».

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