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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δίπλα στους πληγέντες της Κρήτης η Πολιτεία

μητσοτακης
clock 10:53 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή εβδομαδιαία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις περιοχές που υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, με στόχο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να παραμείνει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

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