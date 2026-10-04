Κρήτη - κακοκαιρία: Δήμας, Κατσαφάδος και Ανδριανός στο νησί - Σύσκεψη στην Περιφέρεια

Κρίσιμη σύσκεψη για την επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας στην Κρήτη πραγματοποιείται αύριο, Δευτέρα, στην Περιφέρεια Κρήτης, με το κυβερνητικό κλιμάκιο να έρχεται στο νησί για την πρώτη συνολική αποτίμηση των μεγάλων καταστροφών.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στη σύσκεψη, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, αναμένεται να συμμετάσχουν ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης.

Παρόντες στη σύσκεψη θα είναι ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων, με το βάρος να πέφτει στην καταγραφή των ζημιών και κυρίως στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για την αποκατάσταση των υποδομών και τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν.

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν τα σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, οι καταστροφές στις αγροτικές εκτάσεις, αλλά και οι ανάγκες που έχουν προκύψει σε περιοχές όπως ο Μυλοπόταμος, το Οροπέδιο Λασιθίου και η Ιεράπετρα.

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