Ηράκλειο: Τρέχουν να βγάλουν δίπλωμα μηχανής γιατί φοβούνται τους ελέγχους

Βροχή» πέφτουν τους τελευταίους δύο μήνες στο Μηχανολογικό Ηρακλείου οι αιτήσεις για έκδοση αδειών οδήγησης μοτοσικλετών, καθώς οδηγοί δικύκλων που μέχρι σήμερα κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα σπεύδουν πλέον να το αποκτήσουν, φοβούμενοι τους εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο «Ράδιο Κρήτη» και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη ο προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Οδήγησης του Μηχανολογικού Ηρακλείου, Θοδωρης Καλαϊτζάκης, τα αιτήματα για άδειες οδήγησης δικύκλων έχουν φτάσει ακόμη και τα 160 τον μήνα, όταν μέχρι πρότινος ο μέσος όρος ήταν περίπου 70 έως 80 αιτήματα.

Η αύξηση είναι ενδεικτική της αλλαγής που έχει προκαλέσει η εντατικοποίηση των ελέγχων στους δρόμους. Άνθρωποι που επί χρόνια οδηγούσαν δίκυκλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια φαίνεται πως τώρα δεν θέλουν να ρισκάρουν έναν έλεγχο της Τροχαίας και σπεύδουν να μπουν στη διαδικασία των εξετάσεων για να αποκτήσουν νόμιμα το δίπλωμά τους.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις ανανεώσεις των αδειών οδήγησης. Ο κ. Καλαϊτζάκης ανέφερε ότι στο παρελθόν υπήρχαν οδηγοί που άφηναν τα διπλώματά τους χωρίς ανανέωση για δύο ή ακόμη και τρία χρόνια. Τώρα, όμως, οι ίδιοι οδηγοί σπεύδουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, καθώς οι έλεγχοι έχουν γίνει πολύ πιο συστηματικοί.

Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στον συνολικό αριθμό των αδειών που εκδίδονται. Κατά τους πρώτους περίπου επτά μήνες του περασμένου έτους είχαν εκδοθεί στο Ηράκλειο περίπου 4.900 άδειες οδήγησης, ενώ στο αντίστοιχο φετινό διάστημα ο αριθμός έχει ανέβει στις 5.430, καταγράφοντας σημαντική αύξηση.

Αποτυγχάνει το 56% στα σήματα

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία από τις θεωρητικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Τμήματος Αδειών Οδήγησης, το 56% των υποψηφίων αποτυγχάνει στις γραπτές εξετάσεις, με περισσότερους από έναν στους δύο να μην καταφέρνουν να περάσουν τα σήματα.

Και όλα αυτά σε μια υπηρεσία που, όπως ανέφερε ο κ. Καλαϊτζάκης, είναι υποστελεχωμένη, ενώ οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Ακούστε τα όσα είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Θοδωρής Καλαϊτζάκης:

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