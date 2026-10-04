Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα τον χωρισμό από τη σύζυγό του

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και αποκάλυψε πως εκείνος και η Λίνα Πρίντζου έχουν πάρει την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι και αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι… Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.







«Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης



Μακρυπούλια: «Έχω υπάρξει και καλύτερα, αλλά μου άφησε γλυκόπικρη γεύση η περσινή σεζόν»

Η Πάολα σπάραξε στο κλάμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη