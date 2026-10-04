ΝΔ: Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη – Το AI επετειακό βίντεο για τα 52 χρόνια

Με ένα επετειακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, η Νέα Δημοκρατία τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της.

Στο σύντομο βίντεο πρωταγωνιστεί ο ιστορικός πυρσός, το έμβλημα που συνδέθηκε με την πορεία της παράταξης, ενώ παρουσιάζονται διαδοχικά οι πρόεδροι που βρέθηκαν στην ηγεσία του κόμματος από την ίδρυσή του έως σήμερα.

Το βίντεο ξεκινά με τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματος από το 1974 έως το 1980, και συνεχίζει με τον Γεώργιο Ράλλη (1980-1981), τον Ευάγγελο Αβέρωφ (1981-1984), τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (1984-1993) και τον Μιλτιάδη Έβερτ (1993-1997).



Ακολουθούν ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος παρέμεινε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας από το 1997 έως το 2009, ο Αντώνης Σαμαράς (2009-2015), ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και ο σημερινός πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«52 χρόνια η φλόγα του πυρσού καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε», αναφέρει η Νέα Δημοκρατία στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας το βίντεο.

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