Ράσο και παραλλαγή: Ξανά με βαθμούς αξιωματικού οι στρατιωτικοί ιερείς!

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Μια αλλαγή στην εμφάνιση των στρατιωτικών ιερέων φέρνει ξανά τα διακριτικά του βαθμού τους στο ράσο, κάνοντας ορατή και τη στρατιωτική τους ιδιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, πρόσφατος κανονισμός επιτρέπει πλέον στους στρατιωτικούς ιερείς να φέρουν τα διακριτικά αξιωματικού στον γιακά του ράσου τους.





Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε ήδη αποδεχθεί τη δυνατότητα να φέρουν οι κληρικοί του στρατεύματος διακριτικά στρατιωτικού βαθμού.

Εκκρεμούσε, ωστόσο, η ρύθμιση του τρόπου τοποθέτησής τους στην ιερατική περιβολή, ο οποίος οριστικοποιήθηκε μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων.

Πρόκειται για επιστροφή των διακριτικών ύστερα από διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών. Μια εξέλιξη με συμβολική σημασία, καθώς ο βαθμός θα αποτυπώνεται πλέον και στην καθημερινή εικόνα των ιερέων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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