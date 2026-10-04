ΚΥΡ.04 Οκτ 2026 19:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Ράσο και παραλλαγή: Ξανά με βαθμούς αξιωματικού οι στρατιωτικοί ιερείς!

στρατιωτικος ιερεας
clock 17:36 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μια αλλαγή στην εμφάνιση των  στρατιωτικών ιερέων φέρνει ξανά τα διακριτικά του βαθμού τους στο ράσο, κάνοντας ορατή και τη στρατιωτική τους ιδιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, πρόσφατος κανονισμός επιτρέπει πλέον στους στρατιωτικούς ιερείς να φέρουν τα διακριτικά αξιωματικού στον γιακά του ράσου τους.



Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε ήδη αποδεχθεί τη δυνατότητα να φέρουν οι κληρικοί του στρατεύματος διακριτικά στρατιωτικού βαθμού.

Εκκρεμούσε, ωστόσο, η ρύθμιση του τρόπου τοποθέτησής τους στην ιερατική περιβολή, ο οποίος οριστικοποιήθηκε μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του Σώματος  Στρατιωτικών Ιερέων.

Πρόκειται για επιστροφή των διακριτικών ύστερα από διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών. Μια εξέλιξη με συμβολική σημασία, καθώς ο βαθμός θα αποτυπώνεται πλέον και στην καθημερινή εικόνα των ιερέων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Ηράκλειο: Θρήνος για τον Νίκο και τον Κώστα, τα δύο νέα παιδιά που "έσβησαν" στην άσφαλτο

Κρήτη - κακοκαιρία: Μετρούν ζημιές σε όλο το νησί - Καταστροφές άνευ προηγουμένου

Γούβες: Η στιγμή που αυτοκίνητα παρασύρονται από χείμαρρο (βίντεο)

Κρήτη: Μέσα σε 42 ώρες έριξε τη βροχή ενός ολόκληρου έτους! - Δείτε την περιοχή

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

στρατιωτικοί ιερείς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis