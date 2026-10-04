Σταύρος Φλώρος: Μιλάει πρώτη φορά από την Κρήτη για την κατάσταση της υγείας του

Ό Σταύρος Φλώρος μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή "Μία Ελλάδα Παρέα" για την περιπέτεια που άλλαξε την καθημερινότητά του.

Ο πρώην παίκτης του Surivovr ταξίδεψε στην Κρήτη, προκειμένου να συναντήσει τον καλό του φίλο και πρώην συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό του τη στιγμή του σοβαρού ατυχήματος που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο

«Ο Μάνος είναι αδερφός μου, μού έσωσε τη ζωή. Η αγάπη που λαμβάνω από τον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμα παλεύω. Έχω πολύ δρόμο. Έχω συνειδητοποιήσει και το τι έχει γίνει, φυσικά. Ακόμα φοράω την μπότα για το μόσχευμα. Αλλά παρ’ όλα αυτά προσπάθησα πάρα πολύ να έρθω και στον Μάνο. Ακόμα δεν μπορώ να περπατήσω χωρίς πατερίτσες ή χωρίς τη βοήθεια κάποιου. Έχουμε Γολγοθά ακόμα. Έχουμε όμως και πολύ δύναμη ακόμα.

Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ξεκίνησα με το μυαλό μου να έχω ότι πρέπει να δείξω στον κόσμο. Το έκανα πιο πολύ για τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί όσο και να έχει μετά από ένα τέτοιο ατύχημα, δεν ήταν εύκολες στιγμές. Προσπάθησα να δώσω δύναμη και σε αυτούς, να μην δείξω ότι με έχουν καταβάλει. Και μέσω αυτού έγινε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα ότι “Σταύρο, μας δίνεις δύναμη”…» τόνισε

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