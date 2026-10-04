Α1 ΕΠΣΗ: Ο ΠΑΟΚ στην κορυφή – Νίκες για Ζαρό και Ανθεστίωνα

Με σημαντικές νίκες για ΠΑΟΚ, Ζαρό και Ανθεστίωνα ολοκληρώθηκε το κυριακάτικο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ, ενώ η ΑΕΚ και ο ΟΦΑ μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις σε ένα συναρπαστικό 2-2.

Ο ΠΑΟΚρουσώνα ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής, καθώς πέρασε επιβλητικά από την Τύλισο με 0-3. Η ομάδα του Κρουσώνα συνέχισε την εξαιρετική της πορεία και παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας μάλιστα διατηρήσει ανέπαφη την εστία της από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Στην αναμέτρηση της Τυλίσου, ο Κουράκης ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για το τρίποντο, σκοράροντας δύο φορές στο 65' και στο 80', ενώ ο Βασιλάκης διαμόρφωσε το τελικό 0-3 στο 83'.

Ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Κλαπάκη στον Ζαρό

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και ο Ζαρός, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Μοχού. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό με τον Κουγιό και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι.

Η αντίδραση του Ζαρού ήρθε στο τελευταίο τέταρτο. Ο Κλαπάκης ανέλαβε δράση και με δύο γκολ, στο 75' και στο 90', ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή και χάρισε στην ομάδα του το πολύτιμο τρίποντο.

«Λευκή» νίκη του Ανθεστίωνα

Στο Θραψανό, ο Ανθεστίωνας πήρε ένα ακόμη σημαντικό τρίποντο, επικρατώντας 1-0 του ΠΟΑ Β'. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Κουρουγκιαβούρης στο 32ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η έντονη βροχόπτωση μάλιστα προκάλεσε προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης στο 39', όμως το παιχνίδι συνεχίστηκε και ο Ανθεστίωνας κράτησε μέχρι τέλους το πολύτιμο 1-0

Ματσάρα στην Κατσαμπά

Συναρπαστικό παιχνίδι έγινε ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΑ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2.

Ο ΟΦΑ πήρε το προβάδισμα με τον Μιχελάκη στο 42', ενώ ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα στο 92', δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του. Η ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει στο 62' με τον Χατζηανδρέου, ενώ ο Κοζυράκης στο 95' έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Η κακοκαιρία «χτύπησε» την 4η αγωνιστική

Η 4η αγωνιστική ήταν λειψή, καθώς τα τέσσερα παιχνίδια που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκαν λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Έτσι, οι αναμετρήσεις ΠΑΝΟΜ-Ρούβας, Αλμυρός-Αετός Ανωγείων, Ρωμανός-Μινωική και Δαμάστα-Νέος Ηρόδοτος παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Τα αποτελέσματα

Τύλισος – ΠΑΟΚ 0-3

Ζαρός – Μοχός 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΑ 2-2

Ανθεστίων – ΠΟΑ Β’ 1-0

ΠΑΝΟΜ – Ρούβας — αναβλήθηκε

Αλμυρός – Αετός Ανωγείων — αναβλήθηκε

Ρωμανός – Μινωική — αναβλήθηκε

Δαμάστα – Νέος Ηρόδοτος — αναβλήθηκε

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ – 10 Ανθεστίων – 9 Ζαρός – 9 ΑΕΚ – 8 Μοχός – 7 Νέος Ηρόδοτος – 7* Ρωμανός – 5* ΟΦΑ – 4 Αλμυρός – 4* ΠΑΝΟΜ – 4* Ρούβας – 3* Αετός Ανωγείων – 2* Μινωική – 1* ΠΟΑ Β' – 1 Τύλισος – 1 Δαμάστα – 0*

* Έχουν αγώνα λιγότερο.

Α2 ΕΠΣΗ – 3η αγωνιστική

Λίντο – Άλογο Μαλεβιζίου Αναβλήθηκε

Θρίαμβος Αναλήψεως – Δωριέας Αναβλήθηκε

Μαραθώνας – Κόρακας Αναβλήθηκε

ΟΦΑΜ – Κεραυνός 4-0

Αγία Βαρβάρα – Φαιστός 3-1

ΑΕΜ Ελ. Καργάκη – Γαρίπα 7-0

Ποσειδώνας – Κόροιβος

Ρεπό: Αστέρας Μυρτιάς

Β’ ΕΠΣΗ – 1ος Όμιλος – 2η αγωνιστική

Τηγανίτης – Αλμυρός Β’ Αναβλήθηκε

ΑΕ Πενταχωρίου – Εργοτέλης Β’ 1-3

Snakes FC – Ατρόμητος 1-0

Δόξα Γαλιάς – Π.Ο.Η. 2-1

Παίδες Ηροδότου – Θέρισσος

Β’ ΕΠΣΗ – 2ος Όμιλος – 2η αγωνιστική

Κουνάβοι – Ασήμι Αναβλήθηκε

Άγιος Ιωάννης FC – Μινωική Β’ Αναβλήθηκε

Δειλινά – Δόξα Ηρακλείου 2-2

Ερμής Ατσ. – Ηρακλής Νιπ. 1-1

Ρεπό: Ελπίδες Καρτερού

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