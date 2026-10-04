Elite League: Ιστορική πρώτη νίκη για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

Ιστορική στιγμή για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην Elite League. Η ομάδα του Αρκαλοχωρίου επικράτησε με 87-79 του Γλαύκου Εσπέρου στα «Δύο Αοράκια», ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στην κατηγορία.

Η Αναγέννηση έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της και με εξαιρετική επιθετική λειτουργία κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο. Με τον Πετράκη να ευστοχεί από την περιφέρεια στο φινάλε της περιόδου, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 31-15, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη.

Ο Γλαύκος Έσπερος, ωστόσο, αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο. Με «όπλο» την άμυνά του και τους Μπρόντνεξ και Σάμαρτζικ να δίνουν λύσεις στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περιορίσουν τη διαφορά. Με επιμέρους σκορ 10-20 έφεραν το παιχνίδι στους έξι πόντους (41-35) στο 18ο λεπτό, πριν ο Αδαμόπουλος διαμορφώσει το 47-42 του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, όμως, η Αναγέννηση επέστρεψε στην εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου. Οι Στιούαρντ και Μπράντλεϊ ανέλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκοράρισμα και η διαφορά άρχισε και πάλι να ανεβαίνει, φτάνοντας κοντά στους 20 πόντους. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Αναγέννηση στο +17 (67-50), αποκτώντας πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα για τη νίκη.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Γλαύκος Έσπερος προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως οι Αμερικανοί της Αναγέννησης παρέμειναν ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί. Στιούαρντ και Μπράντλεϊ, με σημαντική βοήθεια από τον Πρέκα, κράτησαν την ομάδα τους μπροστά μέχρι το τέλος και την οδήγησαν στο τελικό 87-79.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μπράντλεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, ενώ ο Στιούαρντ πρόσθεσε 21. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Πρέκα με 14 πόντους και του Κογιώνη με 12.

Από πλευράς Γλαύκου Εσπέρου, κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Μπρόντνεξ με 27 πόντους, ενώ ο Άλεν πρόσθεσε 18 και ο Σάμαρτζικ 11.

Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, με όπλο την εξαιρετική της εικόνα στο πρώτο και στο τρίτο δεκάλεπτο, έγραψε έτσι μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της, πανηγυρίζοντας το πρώτο της ροζ φύλλο στην Elite League.

Τα δεκάλεπτα: 31-15, 47-42, 67-50, 87-79.

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 21 (4), Αλεξιάδης 2, Ιωακειμίδης 4, Γιαννούλτσης 1, Πετράκης 3 (1), Μπράντλεϊ 26 (1), Κογιώνης 12, Ρουκουνάκης, Πρέκας 14 (1), Κουρέπης 4.

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου (Ρουμελιώτης): Άλεν 18 (2), Μπρόντνεξ 27 (4), Νεόφυτος, Καφέζας 3 (1), Στεμπάρης 1, Καρατζάς 5 (1), Βασιλείου, Αδαμόπουλος 2, Χαρούνι 8 (1), Βισνιέφσκι 4, Σάμαρτζικ 11.

Η πρεμιέρα της Elite League:

Λαύριο-Ψυχικό 74-55

Μέγαρα-Κόροιβος 76-59

Σοφάδες – Αμύντας 70-61

ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό 77-73

Παπάγου – Πανερυθραϊκός 92-111

Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας 77-72

Κυριακή 4/10

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 87-79

Δευτέρα 5/10

Kρόνος – Πανιώνιος / 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 9-12/10):

Παρασκρυή 9/10 (17:00):

Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Σάββατο 10/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου

Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ

Κόροιβος – Kronos BC Plasis

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Δευτέρα 12/10 (20:00):

Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA

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