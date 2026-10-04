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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Greek Basketball League: Πρεμιέρα με κατοστάρα για τον Παναθηναϊκό - Νίκη Ολυμπιακού στο Ιβανώφειο

Παναθηναϊκός Βικος
clock 16:22 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με...φόρα από την Ευρώπη, αλλά και...σκέψεις στη Φενέρμπαχτσε (8/10) , ο Παναθηναϊκός έκανε...περίπατο, κυριαρχώντας  με 103-74  του  νεοφώτιστου Βίκου Ιωαννίνων στην πρεμιέρα της GB, στο κεκλεισμένων των θυρών Telekom Center Athens.

 Οι «Πράσινοι» παρατάχθηκαν με δέκα παίκτες , ενώ τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου τον Μπράνκου Μπάντιο («Ο Μπάντιο δεν έχει παίξει ακόμη γιατί έχει μεγάλη επιβάρυνση από τους συνεχόμενους αγώνες και ο προπονητής τον προστατεύει», ανέφερε η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για τον γκαρντ από τη Σενεγάλη).

 Κορυφαίος ήταν Ματίας Λεσόρ, έχοντας 19 πόντους (5/10 δίποντα, 7/9 βολές), ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Λευτέρης Μαντζούκας και Ντίνος Μήτογλου. 

 Να σημειωθεί ότι ο ΜακΝάιρ άνοιξε το σκορ στο ματς, πετυχαίνοντας το πρώτο, ιστορικό καλάθι του Βίκου Ιωαννίνων στην GBL. 

Τα δεκάλεπτα: 32-20, 55-37, 79-48, 103-74

Οι διατητές: Συμεωνίδης, Μηλαπίδης, Τεφτίκης

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 9(1), Φρανσίσκο 12(2 τρ, 5 ασ), Μωραϊτης 8(2 τρ, 10 ασ), Χέιζ Ντέιβις 15(1), Λεσόρ 19, Γιαμπουσέλε 14(3 τρ, 7ρ), Μπόνγκα 2(9ρ), Μήτογλου 14(1), Μαντζούκας 10(2).

Βίκος Φalcons (Γιαπλές): Μπογκς 4, Καρακώστας 10(2), Άλμονορ 3(1), Αγραβάνης 12(1), Σωτηρίου 1, Φλόιντ 14(1), ΜακΝάιρ 6, Τζάστις 14(2), Γόντικας 8, Πατρίκης 2, Φρίμαν, Πόζογλου

Πρεμιέρα με διπλό στο Ιβανώφειο για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός με ξεσπάσματα στο δεύτερο και στο τέταρτο δεκάλεπτο επικράτησε με 78-68 του Ηρακλή. Ο Τερέλ ΜακΙντάιρ με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κοψίματα, ο Σάσα Βεζένκοφ με 14 πόντους με 2 τρίποντα και ο Εμπάι Εντάι με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ ξεχώρισαν για τους νικητές. Ο Τζέιλεν Λεκιού με 19 πόντους και 4 ριμπάουντ προσπάθησε περισσότερο για τους γηπεδούχους.

Ηρακλής – Ολυμπιακός 68-78

Δεκάλεπτα: 25-15, 36-46, 50-64, 68-78

Διαιτητές: Τσολάκος, Κατραχούρας, Χριστινάκης

Ηρακλής (Ζόραν Λούκτς): Λεκιού 19 (1), Μέλβιν 11 (1), Ντιάρα 16 (3), Χάτσον, Σίλας 5 (1), Στάιλς 9 (3), Σλαφτσάκης, Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 4.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 12 (2), Γουόρντ 4 (1), Βεζένκοφ 14 (2), Ντόρσεϊ 11 (2), Χολ 8, Πλώτας 7 (1), Παπανικολάου, Εντζάι 8, Μιλουτίνοφ 10, Φουρνιέ 4 (1).

Greek Basketball League | 1η αγωνιστική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Μύκονος – ΠΑΟΚ 85-88

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας 91-75

ΑΕΚ – Μαρούσι 91-70

Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι 88-94

Καρδίτσα – Άρης 74-68

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός – Βίκος 103-74

Ηρακλής – Ολυμπιακός 68-78

Επόμενη (2η) αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

15:00 Περιστέρι – Ηρακλής

16:00 Μαρούσι – Μύκονος

16:00) ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας

17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων

17:30 Άρης – ΑΕΚ

19:00 Προμηθέας – Παναθηναϊκός

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

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