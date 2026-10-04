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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: «Φρένο» στον Πανιώνιο από τον Πύργο – Νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης Β’

ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
clock 17:56 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 γνώρισε ο Πανιώνιος, καθώς «λύγισε» στις καθυστερήσεις από τον Πύργο με 2-0 στο Παμπελοποννησιακό.

 Η ομάδα του Πύργου κράτησε το μηδέν στην άμυνα και «χτύπησε» στο φινάλε, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μανσούρ.

Ο επιθετικός των γηπεδούχων είχε προειδοποιήσει από το πρώτο ημίχρονο, όταν στο 44ο λεπτό το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι. Δοκάρι είχε και ο Πανιώνιος στο 56', όταν η δυνατή προσπάθεια του Ταβάρες τράνταξε την οριζόντια δοκό του Τσεκούρα.

Το παιχνίδι όδευε προς την ισοπαλία, όμως ο Μανσούρ είχε διαφορετική άποψη. Με δύο γκολ μετά τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, οδήγησε τον Πύργο σε ένα πολύτιμο 2-0, χαρίζοντάς του ένα σημαντικό τρίποντο. Με τη νίκη αυτή ο Πύργος ανέβηκε στους 5 βαθμούς και έκανε σημαντικό βήμα στη βαθμολογία.

«Καθάρισε» σε έξι λεπτά ο Αστέρας Τρίπολης Β’

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης Β’ χρειάστηκε μόλις ένα εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο για να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Οι Αρκάδες ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 60ό λεπτό ο Κόλα άνοιξε το σκορ. Έξι λεπτά αργότερα, στο 66', ο Κύρκος βρήκε επίσης δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Ο Αστέρας Τρίπολης Β’ πανηγύρισε έτσι τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στους 6 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση της βαθμολογίας. Για την Αναγέννηση Καρδίτσας, η ήττα αφήνει την ομάδα στους μόλις δύο βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές.

Η εικόνα της βαθμολογίας

Στην κορυφή παραμένει η Μαρκό, η οποία έχει 12 βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια, ενώ ακολουθεί η ΑΕΛ με 11 και ο Πανιώνιος με 10.

Η μάχη στην κορυφή παραμένει ανοιχτή, καθώς αρκετές ομάδες έχουν αγώνες λιγότερους και η βαθμολογία αναμένεται να αλλάξει σημαντικά με την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

  • Νίκη Βόλου – ΑΕΛ 2-2

  • Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 1-1

  • Πύργος – Πανιώνιος 2-0

  • Αστέρας Τρίπολης Β’ – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

  • Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς, 5/10

  • ΠΑΟΚ Β’ – Ελλάς Σύρου, 5/10

  • Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό, 5/10

  • Ολυμπιακός Β’ – Καλλιθέα, 14/10

Η βαθμολογία

  1. Μαρκό – 12 βαθμοί (4 αγ.)

  2. ΑΕΛ – 11

  3. Πανιώνιος – 10

  4. Καλλιθέα – 9 (4 αγ.)

  5. Ελλάς Σύρου – 8 (4 αγ.)

  6. Πανθρακικός – 8

  7. Αστέρας Τρίπολης Β’ – 6

  8. Πύργος – 5

  9. Απόλλων Καλαμαριάς – 4 (4 αγ.)

  10. ΠΑΟΚ Β’ – 4 (4 αγ.)

  11. Νέστος Χρυσούπολης – 4 (4 αγ.)

  12. Ολυμπιακός Β’ – 4 (4 αγ.)

  13. Νίκη Βόλου – 4

  14. Πανσερραϊκός – 3

  15. Αναγέννηση Καρδίτσας – 2

  16. Ζάκυνθος – 1 (4 αγ.)

Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

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