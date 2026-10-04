Σε αναβρασμό η Γαλλία: Στους δρόμους ξανά οι μαθητές σε όλη τη χώρα – 5.000 προσαγωγές και 500 τραυματίες

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Κλιμακώνεται το μαθητικό κίνημα στη Γαλλία που ξεκίνησε από νότιο προάστιο του Παρισιού και πλέον έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται αστυνομικοί, μαθητές, σχολικό προσωπικό και πολίτες όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερπληθή τμήματα και ελλιπείς υποδομές.

Φίσκα… οι αίθουσες με 35 μαθητές ανά τμήμα και κενές θέσεις καθηγητών



Σε αρκετές περιοχές, σχολικές αίθουσες φιλοξενούν πάνω από 35 μαθητές ανά τμήμα, ενώ οι κενές θέσεις καθηγητών παραμένουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση έχουν αναγνωρίσει τα προβλήματα, καλώντας σε διάλογο. Ωστόσο, η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες έχει εκτραχυνθεί και η βία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Πυρπολούνται σχολεία – Καταγγελίες για εισχώρηση και άλλων ομάδων στο κίνημα.

Έχουν σημειωθεί πυρπολήσεις σχολείων και άλλων υποδομών. Ενδεικτικό είναι το περιστατικό στο Γυμνάσιο-Λύκειο Νέλσον Μαντέλα, ένα σύγχρονο σχολικό συγκρότημα που κόστισε 64 εκατομμύρια ευρώ και υπέστη σοβαρές ζημιές από φωτιά.

Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες για συμμετοχή και άλλων ομάδων στις ταραχές, όπως ατόμων που συνδέονται με τα λεγόμενα «μπλακ μπλοκ». Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται νεαροί να επιχειρούν να εισέλθουν σε σχολικά κτίρια και να προκαλούν καταστροφές.

Το Σάββατο, συνελήφθη ένας 15χρονος, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε με φωτοβολίδα να τραυματίσει γυναίκαπου επιχείρησε να τον εμποδίσει να καταστρέψει στάση τραμ.

Έρχονται νέες κινητοποιήσεις στις 17 Οκτωβρίου



Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν ορίσει νέο ραντεβού για τις 6 Οκτωβρίου, ενώ κινητοποιήσεις σχεδιάζονται και στις 17 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση αποδίδει πολιτική υποκίνηση από την Αριστερά και συγκεκριμένα από το κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν, με τον ίδιο να καλεί τους γονείς να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στις κινητοποιήσεις.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές σε επιφυλακή ενόψει των επόμενων κινητοποιήσεων.

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