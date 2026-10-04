Κλιμάκιο του ΚΚΕ στον Προφήτη Ηλία μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία

Κλιμάκιο του ΚΚΕ, αποτελούμενο από τον Δημήτρη Δουλουφάκη, δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής της « Λαϊκής Συσπείρωσης» στον Δήμο Ηρακλείου και τον Δημήτρη Καραβιώτη, στέλεχος του ΚΚΕ, βρέθηκε σήμερα το πρωί, στον Προφήτη Ηλία του Δήμου Ηρακλείου, ένα από τα χωριά που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, το κλιμάκιο του κόμματος έκανε αυτοψία στα σημεία του χωριού που έχει κατολισθήσεις και στην συνέχεια συνομίλησε με τους κατοίκους. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν για τις ζημιές που υπάρχουν περιμετρικά του χωριού, οι οποίες συγκεντρώνονται σε αγροτική οδοποιία, καλλιέργειες και αρδευτικά δίκτυα. Κατά την διάρκεια της συζήτησης αναδείχτηκε ως βασική αιτία των καταστροφών, ο μη καθαρισμός των ρεμάτων και η δημιουργία των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων όπως το φράγμα Λαδούκου , το οποίο για χρόνια βρίσκεται στα χαρτιά.

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Ο Δημήτρης Δουλουφάκης, στην συνομιλία με τους πληγέντες κατοίκους του χωριού, ανέφερε ότι «βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά στο ίδιο έργο θεατές». Σημειώνοντας παράλληλα τις «μεγάλες ευθύνες του κεντρικού κράτους και της τοπικής διοίκησης που έχουν αφήσει ανοχύρωτη από αντιπλημμυρικά έργα την πόλη του Ηρακλείου με αποτέλεσμα με την πρώτη βροχή να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και λαϊκές περιουσίες».

Στην συνέχεια, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στον Δήμο Ηρακλείου σημείωσε ότι «το κράτος έχει χρήματα για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα έργα που ενισχύουν την κερδοφορία τους, φέροντας ως παράδειγμα το νέο ιδιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά όχι για τις ανάγκες του λαού, οι οποίες αποτελούν κόστος».

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Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με την Λαϊκή Συσπείρωση κάλεσε τους κατοίκους «να μην περιμένουν σωτήρες αλλά να οργανώσουν από σήμερα την διεκδίκηση και τον αγώνα για άμεση αποκατάσταση των υποδομών και την αποζημίωση των ζημιών στο 100% όπως και την άμεση υλοποίηση όλων των αναγκαίων αντιπλημμυρικών – αντιδιαβρωτικων έργων στην περιοχή, και σε αυτόν τον αγώνα θα έχουν στήριγμα το ΚΚΕ , μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.»

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