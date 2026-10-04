Κώστας Τσουκαλάς: Αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους

Για «αδυναμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους» κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωσή του με αιχμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Ο πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτηση του να εξηγήσει για ποιο λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8%, γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων, γιατί η ρύθμιση των 120 δόσεων εξαιρεί οφειλές που “γεννήθηκαν” το 2025-2026 και γιατί απαγορεύει την υπαγωγή όσων έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Η αδυναμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους είναι προφανής. Και τα σημερινά ημίμετρα έναν στόχο έχουν: να γίνει μια υποτυπώδης επικοινωνιακή διαχείριση. Μόνο που οι πολίτες έχουν ήδη βγάλει τα συμπεράσματα τους για την αναξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης θυμίζει πως «στα τέλη του καλοκαιριού όταν το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σχέδιο του για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε με το γνωστό ύφος ότι οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Πιερρακάκης, υποστήριζε ότι είναι λαϊκισμός και ο κ. Μαρινάκης πως το ΠΑΣΟΚ μοιράζει τα λεφτά από τη monopoly».

«Τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγγειλε τις 120 δόσεις ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας» σχολιάζει.

Προαναγγέλλει επίσης ότι «τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Ηράκλειο: Θρήνος για τον Νίκο και τον Κώστα, τα δύο νέα παιδιά που "έσβησαν" στην άσφαλτο

Κρήτη - κακοκαιρία: Μετρούν ζημιές σε όλο το νησί - Καταστροφές άνευ προηγουμένου

Γούβες: Η στιγμή που αυτοκίνητα παρασύρονται από χείμαρρο (βίντεο)

Κρήτη: Μέσα σε 42 ώρες έριξε τη βροχή ενός ολόκληρου έτους! - Δείτε την περιοχή