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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Στο ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Αποστολάκης - Συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη

ευαγγελος αποστολακης
clock 19:06 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αντίστροφη μέτρηση για την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη τη Δευτέρα.

Όπως ανακοίνωσε η αξιωματική αντιπολίτευση, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη στο γραφείο του στη Βουλή.



Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εκλέχτηκε βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αποχώρησε από το κόμμα τον Νοέμβριο του 2024.

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