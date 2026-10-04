Στο ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Αποστολάκης - Συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Αντίστροφη μέτρηση για την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη τη Δευτέρα.



Όπως ανακοίνωσε η αξιωματική αντιπολίτευση, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη στο γραφείο του στη Βουλή.







Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εκλέχτηκε βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αποχώρησε από το κόμμα τον Νοέμβριο του 2024.

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