"Φέσια" 3,55 δισ. ευρώ στους ιδιώτες από το κράτος παρά τα υπερπλεονάσματα

Στα ύψη και πάνω από τα επίπεδα της μνημονιακής περιόδου παραμένουν τα «φέσια» του δημοσίους προς τους ιδιώτες, παρά τη μείωση που κατέγραψαν τον περασμένο Ιούνιο, με πρωταθλητές χρεών τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το σύνολο των οφειλών προς προμηθευτές καθώς και οι «παγωμένες» επιστροφές φόρων, στο τέλος του περασμένου Ιουνίου ανήλθαν σε 3,55 δισ. ευρώ, από 3,72 δισ. που ήταν τον Μάιο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 237 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο το ποσό των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου είναι αυξημένο κατά 251 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025 που ήταν 3,3 δισ. ευρώ.

Τονίζεται ότι το ύψος τους έχει ξεπεράσει και το ποσό στο οποίο είχαν σκαρφαλώσει στη μνημονιακή περίοδο, τα οποία στο τέλος του 2017 ήταν σε 3,32 δισ. ευρώ, το 2018 υποχώρησαν σε 2 δισ. ευρώ, από το 2019 έως και το 2021 βρέθηκαν κάτω από 2 δισ. ευρώ, αλλά από το 2022 και μετά εκτινάχθηκαν και από το 2024 ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ.

Το αξιοσημείωτο είναι, πως ενώ το δημόσιο χρωστάει σε ιδιώτες 3,55 δισ. ευρώ, την ίδια στιγμή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πανηγυρίζει για τα υπερπλεονάσματα που παράγει ο προϋπολογισμός.

Πρόκειται για οφειλές του κράτους και των φορέων γενικής κυβέρνησης προς ιδιώτες, οι οποίες τελούν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και η μη καταβολή τους στερεί ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Τα «φέσια»



Από τα αναλυτικά στοιχεία του ΓΛΚ προκύπτει πως η διάρθρωση των οφειλών είναι η ακόλουθη:

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός χρωστάει σε ιδιώτες προμηθευτές το ποσό των 167 εκατ. ευρώ από 193 εκατ. ευρώ που ήταν τον Μάιο και έναντι 127 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025. Οι καθυστερούμενες πληρωμές στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων φτάνουν σε 143 εκατ. ευρώ, από 159 εκατ. ευρώ τον Μάιο και από 106 εκατ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025.



Τα νοσοκομεία κρατούν τα πρωτεία των χρεών, το ύψος των οποίων τον Ιούνιο διαμορφώθηκε σε 1.305 εκατ. ευρώ, από 1.519 εκατ. ευρώ τον Μάιο, και έναντι 1,397 εκατ. ευρώ, τον περασμένο Δεκέμβριο. Το ΓΛΚ διευκρινίζει ότι τα ποσά των ληξιπρόθεσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ και των Νοσοκομείων εμφανίζουν τα μικτά ποσά και υφίσταται υποχρέωση από τους προμηθευτές για rebate και clawback που δεν έχει συμψηφιστεί ακόμα.



Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρωστάνε σε ιδιώτες προμηθευτές, το ποσό των 333 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Μαΐου ((345 εκατ. ευρώ), αλλά αισθητά αυξημένο σε σχέση με τα 180 εκατ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025.



Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης είχαν στο τέλος του περασμένου Ιουνίου οφειλές ύψους 715 εκατ. ευρώ, από 706 εκατ. ευρώ τον Μάιο και έναντι 666 εκατ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025, εκ των οποίων το ποσό των 248 εκατ. ευρώ αποτελεί ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ.



Τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα χρωστάνε στους προμηθευτές τους 243 εκατ. ευρώ, από 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο και από 208 εκατ. ευρώ, που ήταν οι οφειλές του τον Δεκέμβριο του 2025.



Επιστροφές φόρων



Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου σημείωσαν νέα αύξηση τον Ιούνιο με το ποσό να διαμορφώνεται σε 788 εκατ. ευρώ από 719 τον Μάιο και έναντι 722 τον Δεκέμβριο του 2025.

Αναλυτικότερα:

Οι εκκρεμείς επιστροφές άμεσων φόρων είναι 203 εκατ. ευρώ από 166 εκατ. ευρώ τον Μάιο, με την αύξηση να αποδίδεται στους ελέγχους της ΑΑΔΕ πριν από την επιστροφή.



Οι εκκρεμείς επιστροφές έμμεσων φόρων ανήλθαν σε 467 εκατ. ευρώ, από 449 εκατ. ευρώ, που ήταν τον Μάιο.



Οι λοιποί φόροι είναι 8 εκατ. ευρώ



Τα μη φορολογικά έσοδα των οποίων εκκρεμεί η επιστροφή τους ήταν 109 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο από 100 εκατ. ευρώ τον Μάιο.



Ένα ποσό της τάξης των 149 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να επιστραφεί, καθώς, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών.

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