«Ντράπηκα που είμαι Τουρκοκύπριος»: Πρώην ευρωβουλευτής απολογείται για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

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Με αφορμή τα 30 χρόνια από τα τραγικά γεγονότα του Αυγούστου του 1996 στην Κύπρο, ο πρώην ευρωβουλευτής, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ αναφέρεται στις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ, Σολωμού Σολωμού και Κουτλού Ανταλί.

Παράλληλα κάνει λόγο για ηθικό χρέος συγγνώμης, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην κόρη του Τάσου Ισαάκ.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην ευρωβουλευτής, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ περιγράφει τον Αύγουστο του ’96 στην Κύπρο ως «έναν κατάμαυρο μήνα», σημειώνοντας ότι η συνείδησή του «πονούσε ως άνθρωπος» και ότι «ως Τουρκοκύπριος ένιωσε ντροπή».

Όπως σημειώνει το politis.com.cy, ο κ. Κιζίλγιουρεκ αναφέρεται στα επεισόδια στη Δερύνεια και στη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, περιγράφοντας τις εικόνες βίας που μεταδίδονταν «ζωντανά» από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της εποχής.

Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού τρεις ημέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που ακολούθησαν την κηδεία του Τάσου Ισαάκ.

Ο πρώην ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι η βία εκείνης της περιόδου δεν ήταν τυχαία, κάνοντας λόγο για οργανωμένη παρουσία εθνικιστικών ομάδων στην περιοχή και αποδίδοντας ευθύνες στις τότε αρχές του ψευδοκράτους.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, επικρίνοντας τη στάση που τηρήθηκε μετά τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ.

«Εκείνο το καλοκαίρι, ως άνθρωπος πονούσε η συνείδησή μου και ως Τουρκοκύπριος ένιωσα ντροπή. Γιατί οι δολοφόνοι ενεργούσαν στο όνομα όλων των Τουρκοκυπρίων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Κιζίλγιουρεκ σημειώνει ότι, παρόλο που δεν υπάρχει κουλτούρα απολογίας στην Κύπρο, θεωρεί πως υπάρχει ηθικό χρέος να ζητηθεί συγγνώμη, «τουλάχιστον από το ορφανό κορίτσι που ήρθε στον κόσμο με το όνομα Αναστασία», αναφερόμενος στην κόρη του Τάσου Ισαάκ, η οποία γεννήθηκε μετά τη δολοφονία του πατέρα της.

«Το καλοκαίρι που δολοφονήθηκαν ο Τάσος και ο Σολωμός ένιωσα μεγάλη ντροπή!

Εκείνο το καλοκαίρι, πρώτα δολοφονήθηκε ο Κουτλού Ανταλί. Στη συνέχεια, οι φρικτές πράξεις βίας που διαδέχονταν η μία την άλλη έκαναν τον καυτό, κιτρινισμένο Αύγουστο του 1996 να μείνει στην ιστορία ως ένας κατάμαυρος μήνας.

Εκείνον τον Αύγουστο, Ελληνοκύπριοι μοτοσικλετιστές στην περιοχή της Δερύνειας κατάφεραν να ξεφύγουν από τους στρατιώτες του ΟΗΕ και μπήκαν στη νεκρή ζώνη. Άρχισαν να προχωρούν προς τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς και τους «πλήρως εξοπλισμένους πολίτες» που βρίσκονταν απέναντί τους.

Αφού πλησίασαν αρκετά, άρχισαν να τρέχουν προς τα πίσω, αλλά μπλέχτηκαν στα συρματοπλέγματα. Άνδρες με ρόπαλα που έτρεχαν πίσω τους χτυπούσαν τους Ελληνοκύπριους μέχρι θανάτου. Ήταν μια φρικιαστική εικόνα.

Ένας νεαρός άνδρας, που είχε μπλεχτεί στα συρματοπλέγματα και δεν μπορούσε να ξεφύγει, λιντσαριζόταν με ρόπαλα.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδιδαν ζωντανά αυτή τη σκηνή αγριότητας.

Τρεις ημέρες αργότερα έγινε η κηδεία του Τάσου Ισαάκ. Η κηδεία, που πραγματοποιήθηκε μέσα σε βαθιά σιωπή και μαύρη θλίψη, επρόκειτο να τελειώσει με μια τρομακτική σκηνή.

Ο Σολωμός Σολωμού, συγγενής του Τάσου, μετά την κηδεία ενώθηκε με μια ομάδα που κινήθηκε προς τον βορρά και έφτασε στο βόρειο άκρο της νεκρής ζώνης. Με ένα τσιγάρο στο στόμα, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό όπου κυμάτιζε η τουρκική σημαία.Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδιδαν και πάλι ζωντανά.

Ξαφνικά, ο Σολωμός γλίστρησε προς τα κάτω από τον ιστό στον οποίο είχε σκαρφαλώσει και σωριάστηκε στο έδαφος. Ο νεαρός άνδρας είχε πέσει νεκρός από πυρά που ανοίχθηκαν από τον βορρά, σαν πουλί που το πυροβολούν στο κυνήγι.

Εκείνο το καλοκαίρι έριξαν αλάτι στις πληγές των Ελληνοκυπρίων.

Η ”τελετουργία θανάτου” στη Δερύνεια είχε οργανωθεί από τις επίσημες αρχές. Στο νησί είχαν μεταφερθεί βίαιες ”εθνικιστικές” ομάδες ως μέτρο εναντίον των Ελληνοκύπριων διαδηλωτών.

Οι δημοσιογράφοι που συγκεντρώθηκαν στις 11 Αυγούστου μπροστά από το Τουρκοκυπριακό Γραφείο Πληροφοριών είχαν προειδοποιηθεί εκ των προτέρων: ”Αυτή είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Σήμερα δεν μπορείτε να γράψετε όλα όσα βλέπετε ούτε να φωτογραφίσετε όλα όσα βλέπετε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε καταγεγραμμένα τα ονόματα όλων σας”.

Οι δημοσιογράφοι θα καταλάβαιναν τι ακριβώς σήμαιναν αυτά τα λόγια όταν έφταναν στην περιοχή των επεισοδίων. Ένας δημοσιογράφος, βλέποντας ανθρώπους να περιφέρονται κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός κρατώντας σημαίες με τις τρεις ημισελήνους, ρόπαλα και κυνηγετικά όπλα, ρώτησε: -”Τι συμβαίνει, έχουμε κυνήγι;”- ”Σήμερα επιτρέπεται κάθε είδους κυνήγι”, πήρε για απάντηση.

Το χειρότερο απ’ όλα ήταν ότι ο Ντενκτάς, μετά την άγρια δολοφονία του Τάσου Ισαάκ-, φιλοξένησε στο προεδρικό του μέγαρο όσους είχαν κουραστεί από το ”κυνήγι”, τους πρόσφερε λεμονάδα για να δροσιστούν και, μέσα σε συνθήματα ”Μπασμπούγ Ντενκτάς” (”Αρχηγέ Ντενκτάς”), δήλωσε με θράσος στον Τύπο: ”Εμείς δεν θα σας δώσουμε τη γη μας!”.

Εκείνο το καλοκαίρι, ως άνθρωπος πονούσε η συνείδησή μου και ως Τουρκοκύπριος ένιωσα ντροπή.

Γιατί οι δολοφόνοι ενεργούσαν στο όνομα όλων των Τουρκοκυπρίων.

Ξέρω καλά ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κουλτούρα απολογίας. Όμως, όταν σκοτώθηκε ο Τάσος Ισαάκ, η κόρη του βρισκόταν ακόμη στην κοιλιά της μητέρας της. Πιστεύω ότι είναι χρέος όλων μας να ζητήσουμε συγγνώμη – τουλάχιστον από το ορφανό κορίτσι που ήρθε στον κόσμο με το όνομα Αναστασία».

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