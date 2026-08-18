Σίφνος: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου

Ένα νέο, σοκαριστικό βίντεο από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο αποτυπώνει με ιδιαίτερη καθαρότητα τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης και αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Στο νέο οπτικό υλικό καταγράφεται ουσιαστικά ολόκληρη η τελευταία φάση της πτήσης, λίγο πριν από την πρόσκρουση κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Το Bell 206 φαίνεται αρχικά να παρεκκλίνει από την κανονική πορεία του και να κινείται προς το πλάι, ενώ ακολουθεί μία σύντομη φάση κατά την οποία μοιάζει να αιωρείται.

Αμέσως μετά η εικόνα γίνεται δραματική. Το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, με την περιστροφική κίνηση να συνεχίζεται μέχρι να χάσει ύψος και να καταλήξει στο έδαφος. Λίγες στιγμές μετά την πρόσκρουση καταγράφεται και η έκρηξη, με το σημείο της συντριβής να τυλίγεται στις φλόγες.

Η ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου λίγο πριν από την πτώση καταγράφεται και σε άλλο διαθέσιμο οπτικό υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται πιθανό πρόβλημα στο ουραίο στροφείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο και οριστικό συμπέρασμα για την αιτία του δυστυχήματος.

Κρίσιμα τα τελευταία δευτερόλεπτα



Το νέο βίντεο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτρέπει στους ερευνητές να εξετάσουν τις κινήσεις του Bell 206 στα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση και να τις συσχετίσουν με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:08 της Δευτέρας 17 Αυγούστου, όταν το ελικόπτερο βρισκόταν στην τελική φάση της πτήσης του και πλησίαζε στο ελικοδρόμιο της Σίφνου. Συνετρίβη σε πολύ μικρή απόσταση από τον χώρο προσγείωσης, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο Bell 206 επέβαιναν τρία άτομα, ο Έλληνας χειριστής και δύο Βρετανοί επιβάτες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Το ζευγάρι των Βρετανών ήταν νιόπαντρο και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του.





Οι μαρτυρίες και η ΔΑΟΕ αρωγός στις έρευνες



Στο μικροσκόπιο μπαίνουν παράλληλα οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν περιγράψει έναν έντονο και ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι ήταν ορατός καπνός όσο το Bell 206 βρισκόταν ακόμη στον αέρα. Τα στοιχεία αυτά θα συνεκτιμηθούν με τα βίντεο, τα συντρίμμια και τα τεχνικά δεδομένα της πτήσης, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου που φαίνεται να αποτυπώνεται στο νέο οπτικό υλικό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ο χειριστής διέθετε μεγάλη πτητική εμπειρία και προερχόταν από την Αεροπορία Στρατού, γεγονός που στρέφει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της έρευνας στα τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα των τελευταίων στιγμών της πτήσης.

Τη διερεύνηση των αιτιών του αεροπορικού δυστυχήματος έχει αναλάβει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με το νέο βίντεο να προστίθεται πλέον στα σημαντικότερα στοιχεία για την ανασύνθεση των τελευταίων δευτερολέπτων πριν από τη μοιραία πρόσκρουση. Στο πλαίσιο της έρευνας πάντως έχει μπει και η ΕΛ.ΑΣ., τόσο μέσω των στελεχών των ΑΤ Μήλου και ΑΣ Σίφνου, όπως επίσης και κλιμακίου της ΔΑΟΕ που αναμένεται στο νησί.

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