Σίφνος: Σε μηχανική βλάβη επικεντρώνονται οι έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου

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Σοκάρει το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου με τρεις νεκρούς.

Ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου, καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, που βρισκόταν στο γαμήλιο ταξίδι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206, το οποίο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο με προορισμό το νησί και κατέπεσε στην περιοχή Θόλος, λίγο μετά τις 18:00. Από την πτώση δημιουργήθηκε φωτιά και άμεσα έσπευσαν Πυροσβεστικές Δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν και από τη Σύρο, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Ποιοι ήταν οι τρεις νεκροί

Δημοσιεύματα αναφέρουν ως θύματα τον Έλληνα χειριστή Γιώργο Ράικο και το ζευγάρι Βρετανών Alexander Cromie και Marie Eber, όμως οι ταυτότητές τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από επίσημες αρχές.

Ο πιλότος αναφέρθηκε ως εξαιρετικά έμπειρος, με πολλές ώρες πτήσεις. Οι δύο Βρετανοί είχαν μόλις παντρευτεί και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι τους.

Το αεροσκάφος αναφέρεται ως Bell 206, ένας τύπος ελικοπτέρου που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολιτικές και εμπορικές πτήσεις. Η Bellavia Aviation Services, εταιρεία που δραστηριοποιείται στις αεροπορικές υπηρεσίες και διαθέτει Bell 206 στον στόλο της, αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για πτήσεις charter, περιηγήσεις και μετακινήσεις επιβατών.

Το βίντεο της πτώσης

Στο οπτικό υλικό, το ελικόπτερο φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Αυτό που ερευνάται είναι η πιθανή απώλεια ελέγχου κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο ήχο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση και ανέφεραν ότι είδαν καπνούς.

Ο ένας από τους επιβάτες φέρεται να πήδηξε από το ελικόπτερο πριν αυτό να πέσει, όμως δυστυχώς δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Καθώς δύο από τα θύματα ήταν Βρετανοί υπήκοοι, η τραγωδία έχει λάβει σημαντική δημοσιότητα και στη Βρετανία. Βρετανικά μέσα, μεταξύ των οποίων οι The Times, The Telegraph και The Independent, μετέδωσαν την είδηση, υπογραμμίζοντας ότι το ζευγάρι βρισκόταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρετανικό Foreign Office βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές και είναι έτοιμο να προσφέρει υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων

Αμέσως μετά τη συντριβή κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και σωστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν αρχικά δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, αντιμετωπίζοντας τη φωτιά που εκδηλώθηκε στα συντρίμμια.

Παράλληλα, οργανώθηκε μεταφορά επιπλέον ομάδας διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες και στην ασφάλιση του σημείου.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, ενώ η διερεύνηση αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στην τεχνική κατάσταση του ελικοπτέρου όσο και στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την τελική προσέγγιση στο ελικοδρόμιο.

Στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ η έρευνα

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο εκφράζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα, το Υπουργείο γνωστοποίησε ότι τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του αεροπορικού δυστυχήματος θα αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

«Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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