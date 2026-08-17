Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών και ο Έλληνας πιλότος τα θύματα

Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου, δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες του ιδιωτικού ελικόπτερο της εταιρείας Belavia που συνετρίβη λίγο μετά τις έξι το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Σίφνου, δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών, ενώ ο χειριστής ήταν Έλληνας, απόστρατος της Αεροπορίας Στρατού. Το ζευγάρι των Βρετανών ήταν νιόπαντρο και μετέβαινε στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά. Οι πληροφορίες που ανέφεραν ότι οι νεκροί ήταν έξι, ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν.

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Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σίφνου, Μανώλη Φουτουλάκη, ο οποίος μίλησε στον Alpha, αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν έναν παράξενο θόρυβο, ενδεχομένως από κάποια μηχανική βλάβη. Μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν να βγαίνει καπνός από το ελικόπτερο, ενώ προσέγγιζε το ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τρία άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ από το ελικόπτερο πρακτικά δεν έμεινε τίποτα: Η τραγωδία έγινε ενώ το ελικόπτερο βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των πενήντα μέτρων από την πίστα του ελικοδρομίου.

Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε σπίτια. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στo νησί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:17.

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