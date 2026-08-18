Σίφνος: Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ -Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι

Τον γύρο των μεγαλύτερων ΜΜΕ και των εφημερίδων της Βρετανίας κάνει η πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Τα ρεπορτάζ εστιάζουν στο γεγονός ότι μαζί με τον πιλότο σκοτώθηκε και ένα ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στον μήνα του μέλιτος.

Η εφημερίδα Daily Mail στην ιστοσελίδα της φιλοξενεί στην πρώτη θέση το ρεπορτάζ από τη Σίφνο.

«Το ζευγάρι των Βρετανών βρισκόταν στο μήνα του μέλιτος και ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε ένα φλεγόμενο ατύχημα ελικοπτέρου σε ένα ελληνικό νησί χθες το βράδυ», αναφέρει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το ιδιωτικό αεροταξί υπέστη μηχανική βλάβη λίγα δευτερόλεπτα πριν την προσγείωση και συνετρίβη κοντά σε ένα ελικοδρόμιο στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και δύο επιβάτες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δύο Βρετανοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο ήταν ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ ενώ ο πιλότος ήταν ο Γιώργος Ράικος. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και αναζητά περαιτέρω πληροφορίες. Πρόσθεσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει προξενική υποστήριξη στους πληγέντες.

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«Βρετανοί νεόνυμφοι και το πιλότος στο ελικόπτερο τους πέθαναν σε δυστύχημα στην Ελλάδα». Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ στην διαδικτυακή σελίδα της εφημερίδας Times. Στην περίληψη η εφημερίδα αναφέρει τα ονόματα των νεκρών.

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Η εφημερίδα Telegraph τονίζει ότι ζευγάρι Βρετανών που έκανε μήνα του μέλιτος πέθαναν σε δυστύχημα με ελικόπτερο. Φιλοξενεί τη δήλωση του αναπληρωτή δημάρχου που είπε ότι «δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα» από το ελικόπτερο.

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Η εφημερίδα Metro στην ηλεκτρονική σελίδα της φιλοξενεί βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος και τονίζει ότι «ζευγάρι Βρετανών που διένυε τον μήνα του μέλιτος πέθανε σε δυστύχημα με ελικοπτερο».

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Η εφημερίδα The Sun στον τίτλο του ρεπορτάζ της αναφέρει: «Φρίκη με ελικόπτερο. Βρετανοί νεόνυμφοι που βρίσκονταν στον μήνα του μέλιτος ανάμεσα στους 3 νεκρούς στο δυστύχημα με ελικόπτερο σε ελληνικό νησί καθώς οι ντόπιοι περιγράφουν τη φρίκη».

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