Τι θα φάμε σήμερα; Μπιφτέκια με πατάτες και τυριά

Υλικά



4-5 κουτ. σούπας έ.π. ελαιόλαδο



1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι



2 σκελίδες σκόρδο



1 κουτ. γλυκού θυμάρι ξερό



1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή



150 γρ. ψωμί μπαγιάτικο



70 ml γάλα φρέσκο



500 γρ. κιμά χοιρινό



500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο



2 αυγά



1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο



1 ματσάκι δυόσμο, ψιλοκομμένο



2 κουτ. σούπας μουστάρδα απαλή



αλάτι, πιπέρι

Για τις πατάτες:



1 κιλό πατάτες



λίγο θυμάρι ξερό



100 γρ. τσένταρ, τριμμένο



100 γρ. κασέρι, τριμμένο



200 γρ. γκούντα, τριμμένο



λίγο έ.π. ελαιόλαδο

Διαδικασία



Βήμα 1



Μπιφτέκια: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε 1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, τα ρίχνουμε στο τηγάνι και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνουμε το θυμάρι και τη ρίγανη και ανακατεύουμε.

Βήμα 2



Μουλιάζουμε το ψωμί μέσα στο γάλα. Μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τον χοιρινό και τον μοσχαρίσιο κιμά και τα αυγά. Ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό και τον δυόσμο (μόνο τα φύλλα) και τα βάζουμε κι αυτά στο μπολ. Προσθέτουμε τη μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι και ξεκινάμε να πλάθουμε όλα τα υλικά μαζί με τα χέρια μας μέχρι το μείγμα να αρχίσει να δένει. Κρατάμε στην άκρη.

Βήμα 3



Πατάτες: Καθαρίζουμε, πλένουμε και κόβουμε τα 700 γρ. πατάτες σε ροδέλες των 2 εκ. και



τα υπόλοιπα περίπου 300 γρ. τα τρίβουμε στη χοντρή πλευρά του τρίφτη. Παίρνουμε ένα ταψάκι για μεγάλα μάφιν. Λαδώνουμε τις φόρμες μας, τοποθετούμε μία ροδέλα πατάτας ίδιας διαμέτρου σε κάθε θήκη.

Βήμα 4



Πλάθουμε και τοποθετούμε το μπιφτέκι πάχους περίπου 4 εκ. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε την τριμμένη πατάτα με τα ζουμιά της, το θυμάρι και τα τριμμένα τυριά. Τοποθετούμε το μείγμα μας πάνω από τα μπιφτέκια στην επιθυμητή δοσολογία. Πασπαλίζουμε με πιπέρι, περιχύνουμε με λίγο επιπλέον ελαιόλαδο και ψήνουμε στον φούρνο για 30΄-35΄.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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