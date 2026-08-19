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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλαδας: Πέντε εισιτήρια για τη League Phase θα γίνουν γνωστά - Το πρόγραμμα

κύπελλο Ελλάδας
clock 09:12 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη ο 2ος προκριματικός γύρος στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

ΑΕΛ, Άρης, Βόλος, Ατρόμητος, Λεβαδειακός έχουν προκριθεί στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Σήμερα θα γίνουν γνωστές άλλες πέντε ομάδες και θα απομένει το τελευταίο εισιτήριο που θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη Δευτέρα 24/8.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα (με έντονα γράμματα οι ομάδες που έχουν προκριθεί).

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3

Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2

Ηρακλής - Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος - Κηφισιά

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός

19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό

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