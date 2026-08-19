Ουκρανία: Ο αποπεμφθείς υπουργός Άμυνας ζητεί εκλογές εν μέσω πολέμου και αμφισβητεί ανοιχτά τον Ζελένσκι

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Σε ανοιχτή αμφισβήτηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι προχώρησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, ζητώντας τη διενέργεια εκλογών παρά τον πόλεμο, σε μια κίνηση που πυροδοτεί εσωτερική πολιτική κρίση στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό μετά τον αμφιλεγόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό του περασμένου μήνα, στον οποίο απομάκρυνε τον Φέντοροφ — έναν δημοφιλή υπουργό στον οποίο αποδίδονται οι καινοτομίες στο πεδίο της μάχης.

Αίτημα για εκλογές

Σε μια κίνηση που φάνηκε ως ευθεία πρόκληση προς τον Ζελένσκι, ο Φέντοροφ δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια «συστημική κρίση διακυβέρνησης».

«Το παλιό σύστημα ζει υπερβολικά συχνά με τους δικούς του κανόνες. Προστατεύει τον εαυτό του. Φοβάται την αλλαγή», ανέφερε.

Χωρίς να αναφέρει ονόματα, ο Φέντοροφ καταδίκασε την επίσημη διαφθορά, η οποία, όπως είπε, έβλαψε τη πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

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Παράλληλα, ο Φέντοροφ πίεσε για μεγαλύτερη λογοδοσία της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι αξιωματούχοι που κατέχουν δημόσια εξουσία ή διαχειρίζονται δημόσια κονδύλια θα πρέπει να υποχρεούνται να επιδεικνύουν με διαφάνεια αποτελέσματα και να εξηγούν δημόσια τις αποφάσεις τους.

Οι Ουκρανοί «δεν μπορούν να ζουν επ’ αόριστον σε μια κατάσταση όπου δεν γνωρίζουν γιατί λαμβάνονται ορισμένες αποφάσεις, γιατί ορισμένες μεταρρυθμίσεις προχωρούν και άλλες μπλοκάρονται, γιατί αποφάσεις που χρειάζονται σήμερα στο μέτωπο περνούν από γραφεία για μήνες», δήλωσε σύμφωνα με το RBC-Ukraine.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον Πούτιν να αποφασίσει πότε οι Ουκρανοί μπορούν να επιλέξουν την κυβέρνησή τους», τόνισε.

Ο Φέντοροφ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο YouTube, λέγοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται έναν «νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό» για τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα ψήφου για τους στρατιώτες, τους Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό και τους κατοίκους των περιοχών της πρώτης γραμμής.

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