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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: 14χρονη μέθυσε και κατέληξε στο νοσοκομείο – Δύο συλλήψεις

αλκοόλ
clock 09:08 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της 17ης Αυγούστου μια 14χρονη από τη Σουηδία, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Ρέθυμνο.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και παρέλαβε την ανήλικη. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και στη συνέχεια αποχώρησε.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 26χρονη αδερφή της, η οποία βρισκόταν μαζί της, καθώς και ο 31χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος.

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