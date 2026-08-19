Άγιος Νικόλαος: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη Μαρίνα παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη

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Με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, του Αντιπροέδρου της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού Βασιλικής Κουτσιούκου και του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, Μανώλη Μενεγάκη, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης τα επίσημα εγκαίνια της ανακαινισμένης Μαρίνας Αγίου Νικολάου.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της Μαρίνας, όπου παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις και οι νέες υποδομές που υλοποιήθηκαν.

Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Πλακιωτάκης και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.





Το έργο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση αναβάθμισης των υποδομών της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, η οποία ενισχύει τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και της εικόνας του Αγίου Νικολάου ως σύγχρονου και ποιοτικού προορισμού.

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