Έξαρση πνευμονικής πανώλης στη Σιβηρία: Σε καραντίνα νοσοκομεία και υποχρεωτική μάσκα

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Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας σε εργοστάσιο αλουμινίου του Ιρκούτσκ στην πόλη Σελέχοφ, στη Σιβηρία, μετά τον θάνατο κατοίκου από πνευμονική πανώλη, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής της επιχείρησης, Αρτιόμ Φομινίχ.

Ο Φομινίχ χαρακτήρισε το μέτρο «προληπτικό» και κάλεσε τους εργαζομένους του εργοστασίου στη Σιβηρία να αναζητήσουν αμέσως ιατρική βοήθεια, εάν εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα, σημειώνοντας ότι στην πόλη διαδίδονται αντικρουόμενες πληροφορίες για την πραγματική κατάσταση.

Την ίδια ώρα, στο Ιρκούτσκ έκλεισαν λόγω καραντίνας τρία νοσοκομεία, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ιβάνο-Ματρένινσκαγια καθώς και ένα μαιευτήριο, σύμφωνα με το μέσο People of Baikal το οποίο επικαλούνται οι Moscow Times.

Τι έχει γίνει γνωστό για την πανώλη στη Σιβηρία



Πηγή μίλησε στο εν λόγω μέσο και ανέφερε ότι οι γιατροί μιλούν ανοιχτά για πνευμονική πανώλη, αν και η ασθένεια δεν αναγράφεται ακόμη στα επίσημα έγγραφα.

Συγγενείς επιβεβαιώνουν ότι οι αρχές απαγορεύουν την είσοδο στους συνοδούς στα μαιευτήρια, επικαλούμενοι τον κίνδυνο μετάδοσης.

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, όταν οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο της 27χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόμενης στο Αντιπανωλικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία.

Ως προς τη μόλυνσή της, ανεπίσημες αναφορές κάνουν λόγο πως στις 25 Σεπτεμβρίου, η 27χρονη φέρεται να έσπασε κατά λάθος στο εργαστήριο ένα δοκιμαστικό σωλήνα με τον παθογόνο μικροοργανισμό. Άλλες πηγές συμπληρώνουν ότι μόλις είχε επιστρέψει από υπηρεσιακό ταξίδι στην Μπουργιατία, κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία, όπου είχε εντοπιστεί εστία της νόσου.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, η 27χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο του Σελέχοφ με συμπτώματα πνευμονίας και διασωληνώθηκε. Λίγες ημέρες αργότερα κατέληξε.

Μετά τον θάνατό της, το νοσοκομείο έκλεισε, ενώ -πάλι- ανεπίσημες αναφορές από ρωσικά ΜΜΕ προσθέτουν ότι ασθενοφόρα που μεταφέρουν άτομα τα οποία ήρθαν σε επαφή με τη 27χρονη, συνοδεύονται από κλιμάκια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μεταξύ άλλων, οι υγειονομικές κατάφεραν να εντοπίσουν 197 άτομα τα οποία ήρθαν σε επαφή με τη 27χρονη, τα 189 εκ των οποίων βρίσκονται σε «καθεστώς απομόνωσης».

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της περιοχής στη Σιβηρία, Ιγκόρ Κόμπζεφ, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής τα εργαστηριακά τεστ των επαφών είναι αρνητικά και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Με πληροφορίες από Moscow Times

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