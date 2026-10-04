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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλει: Τρίτος ο ΟΦΗ στο τουρνουά “Γιάννης Μπουσούνης”

ΟΦΗ ΒΟΛΕΙ
clock 20:44 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ομάδα βόλει του ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, κερδίζοντας την Καλαμάτα με 3-1 (23-25, 25-21, 20-25, 21-25), στον μικρό τελικό του τουρνουά “Γιάννης Μπουσούνης”, που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας στην Καλαμάτα. Το φιλικό παρακολούθησε και ο πρόεδρος του ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης, που βρέθηκε στην Καλαμάτα, για αυτό το σκοπό.

Ο ΟΦΗ αν και έπαιξε ξανά, δίχως τον τραυματία Μιχαίλοβιτς και τον Μάκινεν, που έχει άδεια για να μεταβεί στην Φινλανδία για προσωπική του υπόθεση, βρήκε σημαντικές λύσεις απ τον Πασχαλέρη (16π) στη θέση του διαγώνιου και τον Αγγλο Ιρλανδό ακραίο Ράιαν Πούλ (11π), ενώ απο 10π είχαν ο Πασκάλ Οζοκόγιε και ο Σήφης Παπαδόσηφος.

Αυτό ηταν το 5ο τεστ προετοιμασίας για τον ΟΦΗ, ο οποίος την Τετάρτη (7/10) ο ΟΦΗ θα δώσει νέο φιλικό παιχνίδι στο Αίγιο με τον Παμβοχαϊκό (ομάδα της Pre League) και θα ακολουθήσει η συμμετοχή του, στο δυνατό τουρνουά του Πανιωνίου με Μίλωνα και ΠΑΟΚ, το Σαββατοκύριακο (10 και 11/10).

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Οφη Βόλει Καλαμάτα
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