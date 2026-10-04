Χανιά: Ηχηρή παρέμβαση των Πολιτικών Μηχανικών για τα προβλήματα του νοσοκομείου

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Το Παράρτημα Χανίων του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Οι άνθρωποι αυτοί κρατούν καθημερινά όρθιο το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο του Νομού μας, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικά ωράρια και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Και όλα αυτά σε έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπου κατά τους θερινούς μήνες το πληθυσμιακό φορτίο του Νομού πολλαπλασιάζεται και μαζί του αυξάνονται κατακόρυφα οι ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει το Νοσοκομείο.

Όσα ακούστηκαν στη συνέντευξη Τύπου των εργαζομένων δεν είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα του Νοσοκομείου. Αφορούν κάθε πολίτη των Χανίων.

Ως επιστημονικός και επαγγελματικός Σύλλογος του τόπου μας, οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό των εργαζομένων και να στηρίξουμε το αυτονόητο: να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Δεν μπορεί η εξάντληση των ανθρώπων αυτών να θεωρείται πλέον κανονικότητα. Και δεν μπορεί η λειτουργία του Νοσοκομείου Χανίων να είναι υπόθεση μόνο των εργαζομένων του. Είναι υπόθεση όλων μας.

Είναι χρέος όλων των θεσμικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων των Χανίων να σταθούν δίπλα τους και να απαιτήσουν ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις για τη στελέχωση και τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Στεκόμαστε στο πλάι των υγειονομικών και δηλώνουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι για κοινό βηματισμό για να απαιτήσουμε:

• Να γίνουν ΤΩΡΑ μαζικές προσλήψεις για την πλήρη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων με Ιατρικό – Νοσηλευτικό – Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό .

• Να σταματήσουν τώρα τα εντέλλεσθε από και προς το Νοσοκομείο Χανίων.

• Κατάργηση πληρωμών ασθενών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κατάργηση πληρωμής ασθενών στα απογευματινά ιατρεία/χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων. Κατάργηση συμμετοχής για φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλείες.

• Αύξηση κρατικού προϋπολογισμού υγείας, ώστε να καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες.

• Πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων, της ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία κλπ) και του ΕΚΑΒ με το αναγκαίο ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης. Αύξηση οργανικών θέσεων νοσοκομείων. Ταυτόχρονη ανοικτή προκήρυξη ΟΛΩΝ των κενών θέσεων με κίνητρα.

• Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

• Όχι στη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις. Όχι σε εκχώρηση υπηρεσιών ΕΣΥ σε εργολάβους.

• Να μην συγχωνευτεί/κλείσει κανένα τμήμα, νοσοκομείο, κέντρο υγείας. Όχι στο νέο «χάρτη υγείας».

• Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

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