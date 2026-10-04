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ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον πιλότο της flydubai: “Είστε ένας πραγματικός ήρωας”

νετανιαχου
clock 06:38 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσκάλεσε στη χώρα του, ως επίτιμο προσκεκλημένο, τον Ινδό πιλότο της πτήσης της flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, ο οποίος έσωσε το αεροσκάφος ανοίγοντας την πόρτα του πιλοτηρίου μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον συγκυβερνήτη του.

Τηλεφωνική επικοινωνία

“Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είστε ήρωας για όλο τον κόσμο”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, και το οποίο παρουσιάζει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον κυβερνήτη της πτήσης της flydubai Σμιτ Ματσχάρ, που λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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