Ηράκλειο: Νύχτα με εκρήξεις και φωτιές σε στύλους της ΔΕΗ

Τουλάχιστον τρία περιστατικά με εκρήξεις και φωτιές σε στύλους της ΔΕΗ κινητοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο, ενώ συνολικά περισσότερες από 15 αναφορές για σπίθες και προβλήματα σε στύλους του δικτύου καταγράφηκαν από χθες το βράδυ έως και σήμερα το πρωί.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι σπίθες προκάλεσαν ανάφλεξη, λόγω και της υγρασίας με τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Ανάμεσα στα περιστατικά ήταν και ένα στη Χερσόνησο, ενώ φωτιά σε στύλο εκδηλώθηκε και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, μπροστά από γνωστή επιχείρηση.

Το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής δέχθηκε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές αναφορές για στύλους από τους οποίους έβγαιναν σπίθες, σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αλλά και ευρύτερα.

Οι συνεχείς αναφορές προκάλεσαν την κινητοποίηση των πυρισβεστών καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω του ηλεκτρικού ρεύματος και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

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